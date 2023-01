Pubblicato originariamente su London School of Economics

Man mano che l’Europa diventa sempre più diversificata, avere più persone provenienti da una gamma più ampia di background in posizioni di potere a livello locale potrebbe contribuire a rendere i sistemi politici più aperti, più equi e meglio attrezzati per affrontare le sfide urbane odierne, scrive Francesco Ripa. Tuttavia, un nuovo sondaggio condotto su 166 sindaci europei rivela una notevole mancanza di diversità in termini di genere, età e origine etnica.

Prova a immaginare un sindaco. Cosa vedi? Se vivi in ​​una città europea, è probabile che ti stia immaginando un uomo bianco nato tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta. Questo sta (lentamente) cambiando, ma la strada da percorrere è tutta in salita. Nell’ambito di un programma di coinvolgimento e ricerca supportato da Bloomberg Philanthropies, ho fatto parte di un team di ricercatori che ha esaminato il modo in cui le città europee stanno affrontando le loro sfide più urgenti e ha iniziato a farsi un’idea di chi sta guidando l’Europa le città più grandi.

I sindaci contano. La ricerca condotta da LSE Cities per l’Agenzia europea dell’ambiente mostra che la leadership politica individuale è uno dei fattori più cruciali che guidano la transizione verso la sostenibilità ambientale nelle città. I sindaci di tutta Europa si battono per alloggi più accessibili, una migliore qualità dell’aria, più spazi verdi e una mobilità più sostenibile. Possono fungere da modelli di ruolo, abbattere le barriere tra le società e cambiare gli atteggiamenti pubblici.

In un momento in cui le popolazioni europee stanno diventando più diversificate, avere più persone di diversa estrazione in posizioni di potere a livello locale può contribuire a rendere i nostri sistemi politici più aperti, più equi e meglio attrezzati per affrontare le sfide che le nostre città stanno affrontando.

Costruire l’identikit del sindaco europeo

Nella prima iterazione della nostra ricerca, ci siamo concentrati su 166 città con più di 200.000 residenti provenienti da 40 paesi. Se dovessimo scattare una foto di gruppo dei loro sindaci, la mancanza di diversità sarebbe sorprendente. Infatti, delle 166 città incluse nel nostro database, solo 31 sono guidate da donne. Sette provengono da una minoranza etnica. Sei hanno 40 anni o meno.

Partiamo dal genere. Alcune delle città più grandi e importanti d’Europa sono guidate da donne. La gente di Barcellona ha un’alcaldessa – femminile che in catalano significa “sindaco” – dal 2015, quando Ada Colau è stata eletta per la prima volta. A Parigi, Anne Hidalgo è sindaco dal 2014. I sindaci donne sono alla guida di capitali come Berlino, Amsterdam, Stoccolma, Copenaghen e Oslo, come mostrato nella Figura 1.

Tuttavia, quando guardiamo all’intero continente europeo, i numeri sono foschi. Secondo un rapporto del 2019 sulle donne in politica del Consiglio dei comuni e delle regioni d’Europa (CCRE), solo il quindici per cento delle città europee è guidato da donne. C’è stato qualche progresso negli ultimi dieci anni, ma il ritmo è stato lento. Le donne devono ancora affrontare barriere sociali, culturali e istituzionali per entrare in politica, sia nel governo locale che in quello nazionale.

Figura 2: Leader della città per età e sesso

Le donne sindaco tendono a essere leggermente più giovani dei loro colleghi maschi, con il trentuno per cento di loro tra i quaranta e i quarantanove anni. Anche il sindaco più giovane del nostro campione è una donna: Benjamina Karić, nata nel 1991, che è sindaco di Sarajevo dal 2021.

I fautori di una maggiore rappresentanza dei giovani nella politica locale sostengono che i candidati più giovani possono portare nuove prospettive nei dibattiti politici locali e sono in una posizione migliore per valutare l’impatto delle decisioni politiche sulle generazioni future. Tuttavia, solo il 3,6 per cento dei sindaci nel nostro studio ha quaranta anni o meno – a Yerevan, Timisoara, Oradea, Cardiff, Zagabria e Sarajevo. (I sindaci quarantenni rappresentano un terzo del nostro campione, guidando 55 città su 166).

Uno dei motivi della sovrarappresentazione dei sindaci di mezza età potrebbe essere le risorse finanziarie e le connessioni che hanno accumulato, come evidenziano Kristof Stevyers e Lluis Medir in uno studio sul background sociale dei sindaci europei. Anche gli uomini sulla cinquantina hanno più tempo a disposizione, avendo raggiunto il loro apice professionale ed essendo più liberi dai doveri e dalle responsabilità della cura dei figli. Questi motivi possono aiutare a spiegare perché i giovani affrontano ostacoli più elevati per entrare nella politica locale.

Figura 3: Leader della città per fascia di età

Infine, c’è l’etnia. Le città tendono ad essere più etnicamente diverse, ma solo il 4% dei sindaci nel nostro campione proviene da una minoranza etnica. Questi sindaci guidano città nel Regno Unito (Londra, Bristol, Kirklees, Liverpool), nei paesi del Benelux (Rotterdam, Leuven) e in Estonia (Tallinn). È interessante notare che tutti loro provengono da partiti o coalizioni di centrosinistra.

Figura 4: Origine etnica dei leader delle città in tutta Europa

Nel Regno Unito, le minoranze etniche costituiscono poco meno del 15% della popolazione. Tuttavia, secondo i fatti e le cifre sull’etnia rilasciati dal governo del Regno Unito nel 2018, questa quota è molto più alta nelle aree urbane. Il confronto dei dati sulla diversità etnica in Europa è difficile a causa della mancanza di pratiche standard di raccolta dei dati. La maggior parte dei paesi europei raccoglie solo informazioni sullo stato dei migranti, come il paese di nascita e l’anno di arrivo, mentre pochissimi raccolgono informazioni aggiuntive su razza ed etnia.

Verso una leadership cittadina più diversificata?

Gli studi condotti sulla diversità nel settore privato mostrano che le imprese con una maggiore rappresentanza di donne, minoranze etniche e culturali in posizioni di leadership ottengono risultati migliori. Le organizzazioni aperte ai talenti di ogni estrazione attingono a un pool più ampio di competenze e prospettive, che possono migliorare il processo decisionale. La presenza di politici eletti con esperienze di vita e background più vari può rendere le nostre democrazie più affidabili, efficaci ed eque.

In questo contesto, con l’Europa – e in particolare le città europee – che diventano sempre più diversificate, potremmo accumulare problemi se la nostra leadership cittadina non segue l’esempio. Nel giugno 2022 si sono svolte in Italia le elezioni comunali, con il rinnovo della leadership di 26 enti locali. Sono state elette solo tre donne, a Cuneo, Piacenza e Viterbo (nessuna delle quali è stata inclusa nel nostro campione in quanto tutte con popolazione inferiore a 200.000 abitanti). Il quotidiano La Repubblica ha pubblicato un articolo dal titolo “Candidate forse, elette mai”.

Secondo lo studio del CCRE sulle donne in politica, nonostante il modesto aumento della rappresentanza politica delle donne in Europa nell’ultimo decennio, al ritmo attuale occorrerebbero 107 anni per colmare il divario di genere. Nel 2023, le città di diversi paesi europei, tra cui Grecia, Italia, Polonia e Spagna, terranno le elezioni. Sarà questa un’opportunità per diversificare la leadership delle città europee?

Questo articolo si basa su una ricerca condotta da LSE Cities, un centro internazionale che indaga le complessità della città contemporanea, nell’ambito dell’European Cities Programme, un programma di ricerca, coinvolgimento e capacity building sul futuro delle città europee sostenuto da Bloomberg Philanthropies.