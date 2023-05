Dal 27 al 29 maggio Padova torna protagonista del mondo della gastronomia artigianale e lo fa riunendo in un unico contesto produzioni alimentari di nicchia e prodotti regionali tradizionali e inediti, che verranno presentati attraverso cooking show, talk, masterclass e, naturalmente, degustazioni.

Quest’anno il tema scelto per la kermesse ideata da Davide Paolini è l’estate, perfettamente richiamata da un’area dedicata alla scenografia da spiaggia dove sdraio, ombrelloni e un chiringuito accoglieranno i visitatori. Anche i cooking show e le preparazioni di piatti e cocktail avranno come filo conduttore la stagione più allegra e spensierata dell’anno.

Un’altra importante novità di Gourmandia è il cambio di location: la manifestazione si sposta infatti nel padiglione 15 del quartiere fieristico di Padova, dove gli spazi caratterizzati dall’architettura industriale di inizio Novecento sono stati rinnovati tramite un’opera di riqualificazione tecnologica.

Qui saranno oltre un centinaio i produttori che potranno raccontare il frutto del loro impegno e offrire assaggi e degustazioni grazie ai cooking e cocktail show organizzati. Dunque un parterre di produttori ampliato, sia in termini di numeri che di qualità e varietà dell’offerta. Saranno presenti infatti delle vere e proprie perle, come le ostriche rosa di Alessio Greguoldo, direttamente dalla laguna di Scardovari nel parco del delta del Po. Si tratta di un’ostrica allevata in laguna esclusivamente in base alla marea solare riprodotta grazie ad energia fotovoltaica ed eolica, un metodo di allevamento innovativo che la rende ecosostenibile, dal guscio pulito e senza parassiti. Le ostriche vengono infatti incollate una ad una su delle corde e poi innalzate da un argano, riproducendo così l’effetto della marea e un oscillare dentro e fuori dall’acqua che irrobustisce il mollusco, rendendolo unico nel suo genere.

Un altro prodotto alimentare ospitato la cui realizzazione migliora la sostenibilità nell’industria della pesca e della trasformazione è la Colatura di Gambero Rosso® di Mazara del Vallo di La Mérica. L’idea è nata osservando la grande quantità di carapace inutilizzato scartato dalle aziende ittiche, gettato e smaltito come rifiuto speciale, implicando notevoli costi economici e ambientali. Valida alternativa allo smaltimento, questo processo, brevettato, trasforma lo scarto in risorsa, reinserendolo nel ciclo produttivo.

Sempre all’insegna del recupero di risorse dimenticate è la carruba di Natura Umana. Questa start-up innovativa ha creato “MuMu puro di carruba”, una crema spalmabile utilizzabile anche come dolcificante per caffè e tisane ottenuta dall’estratto di un frutto che in passato, prima che il consumo fosse assimilato all’alimentazione zootecnica, era considerato vero e proprio alimento ricostituente, usato soprattutto per superare i periodi di carestia e per questo chiamate “il cioccolato dei poveri”. La carruba infatti nasconde in sé un mondo tutto da scoprire e ora diventa un dolcificante naturale e nutraceutico che rispetta l’ambiente e la salute dei consumatori.

Si continua con la Culatta di Fratelli Pelizziari, prodotta nella food valley della Bassa Parmense utilizzando la parte più pregiata del prosciutto, con il baccalà di Gastronomia Marcolin, fiore all’occhiello di questo negozio storico di Padova e con moltissimi altri prodotti provenienti da tutta Italia.

Presenti infine anche prodotti di nicchia appartenenti al mondo della mixology: l’universo della mixology troverà lustro grazie al bar Roby Marton, con distillati made in Veneto, e aperitivi vintage grazie al Rosolio e al Biancosarti, liquori storici prodotti dall’antica distilleria Carlotto.