Azotea è quanto di più lontano da Torino possiate immaginare: è un locale che persino a Milano risulterebbe insolito, e che nessuno si sarebbe mai sognato di aprire proprio in una città che ha fatto del rigore la sua prima cifra stilistica. Ma, forse, è proprio per questo che Azotea funziona: perché è anticonvenzionale ma non pazzo, inconsueto ma non bizzarro. Perché è un progetto che sa di buono, e di casa, nonostante sia lontano da quella “casa” che è a decine di migliaia di chilometri, quelli che servono a unire Perù, Giappone e Piemonte. Questo progetto, infatti, nato a Laigueglia e maturato a Torino, è stato incentrato su un’idea ben precisa: esaltare a tavola il mondo nikkei, di contaminazione nippo-peruviana appunto, nelle sue sfumature, senza divari culturali, linguistici, gastronomici. Qui si assaporano spunti, per scoprire, approfondire e arricchirsi, ma anche per mettersi alla prova e capire fin dove abbiamo voglia di sperimentare, almeno a tavola.

La prima sperimentazione è culturale, naturalmente: perché qui l’idea che guida il tutto è un abbinamento che per un italiano è già una sfida. Il pairing con il cibo è fatto di tanti piccoli cocktail, pensati e bilanciati per arrivare a fine corsa senza sbandare, ma avendo sorprese ricorrenti durante tutta la serata. Un perfetto mix&match con quello che man mano comparirà nei nostri piatti, regalandoci bocconi che sicuramente non ci lasciano indifferenti nella loro ideazione e preparazione.