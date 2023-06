Pubblichiamo il programma dell’evento organizzato dal Parlamento europeo in collaborazione con Linkiesta che si terrà venerdì 16 giugno 2023 alla Fondazione Foqus di Napoli, in via Portacarrese a Montecalvario, 69.

15.30-17.00

È il tempo del Sud. Le autonomie e gli attori sociali al tempo di Next Generation e delle riforme.

Saluti di indirizzo

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli

Fulvio Bonavitacola, vice presidente della Regione Campania

Modera: Daniela Preziosi

Interverranno:

Isabella Adinolfi, Alessandro Alfieri, Enza Amato, Enzo Amendola, Mario Casillo, Stefano Graziano, Carlo Marino, Maurizio Petracca, Marco Sarracino, Roberto Speranza

17.00-19.00

Da Ventotene a Kyjiv. L’Europa nel mondo tra conflitti, democrazia e diritti umani

Saluto introduttivo: Carlo Corazza, Direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia

Saluto delle rappresentanze diplomatiche: Tracy Roberts-Pound, Console Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli

Moderato da: Christian Rocca

Interverranno:

Lorenzo Guerini, presidente Copasir

Lucia Annunziata, scrittrice, giornalista e conduttrice

Yuliia Paievska, premio Sakharov per la libertà di pensiero 2022 del Parlamento europeo

Oleksandra Matviichuk, premio Nobel per la Pace 2022

Sviatlana Tsikhanouskaya, premio Sakharov per la libertà di pensiero 2020 del Parlamento europeo

Yarina Grusha, Linkiesta

Pina Picierno, vice presidente del Parlamento europeo