“Cucina, chiacchiere, racconti e bollicine”: un programma invitante per trascorrere le ultime serate d’estate all’insegna di uno dei nostri prodotti enologici più apprezzati.

Per renderlo realtà, basterà partecipare a “Trentodoc sul Lago di Garda”, una serie di eventi in programma dal 31 agosto al 3 settembre sulla costa trentina del lago, nei paesi di Riva del Garda, Nago-Torbole e Arco.

Alcune delle etichette prodotte dalle 67 case spumantistiche associate all’Istituto Trento Doc scenderanno dai monti e dalle zone limitrofe per concentrarsi sulla riva più settentrionale del lago. Qui il paesaggio contraddistinto da limonaie, olivi, vitigni, oleandri, palme e cipressi, e il microclima mediterraneo, caratterizzato da venti – in particolare l’Ora – che soffia ogni giorno verso Nord, mantenendo ben areati i terreni e i vigneti dove si produce Trentodoc, creeranno una scenografia perfetta agli eventi programmati per l’occasione.

In questo scenario infatti dodici tra i migliori locali della zona saranno coinvolti in un ricco palinsesto di degustazioni, aperitivi e cene a tema.

Fra questi ad Arco il Vitis Lounge Winery, new entry rispetto alle edizioni precedenti, regalerà in un’atmosfera calda e accogliente il piacere di una cena che combinerà tre differenti Trentodoc a tre piatti della cucina.

Il momento dell’aperitivo, le bollicine di montagna saranno servite in contesti di grade fascino, per un weekend all’insegna del buon vino e del relax: sotto i colori del cielo al tramonto al Balì Bar dell’Hotel Lido Palace, nel Lounge Bar in giardino del Lake Fort Hotel Mirage e in accompagnamento a una selezione di panini gourmet, farciti con i migliori prodotti tipici di ogni regione italiana, alla bottega Panem.

“Trentodoc is always a good idea” sarà il titolo dell’appuntamento di Du Lac et Du Parc Grand Resort, che sorge all’interno di un parco secolare con vista sul Lago di Garda.

Al Ristorante La Terrazza, a Torbole, il pranzo e la cena saranno un’occasione per scoprire la cucina del territorio con una proposta tutta dedicata al persico, un pesce d’acqua dolce noto per la raffinatezza delle sue carni; il pesce di lago sarà protagonista anche degli abbinamenti dell’Osteria Le Servite ad Arco e del Ristorante Al Fortino di Nago.

La versatilità di Trentodoc sarà d’ispirazione per il menu a base di pesce di mare presentato dal Ristorante Il Ritratto e per altri due locali di Riva del Garda: il Ristorante Bar L’Ora, dove gli ospiti potranno cenare con vista sul lago, e il Ristorante Antiche Mura, meta ideale al termine di una giornata di sport all’aperto.

A completare il programma, infine, il pranzo degustazione a cura dello chef stellato Peter Brunel che interpreterà le materie prime del territorio in abbinamento alle bollicine di montagna.

Anche per questa manifestazione, ma in generale per tutti coloro che desiderano esplorare il territorio di produzione del metodo classico trentino, è possibile affidarsi all’applicazione Trentodoc, disponibile su App Store e Google Play. Pensata dall’Istituto Trento Doc per accompagnare le persone alla degustazione, durante il viaggio o nei momenti conviviali, a casa e al ristorante, consente di scoprire tutte le 67 case spumantistiche, tutte le etichette, gli orari e le modalità̀ di visita in cantina e oltre duecento punti di interesse naturalistico, culturale, sportivo ed enogastronomico.

L’aperitivo Trentodoc

Panem

​Viale Roma, 11 – Riva del Garda (Tn)

Dalle 10 alle 22.30 “Un Signor aperitivo Trentodoc da Panem”

Balì Bar presso Hotel Lido Palace

​Viale Giosuè Carducci, 10 – Riva del Garda (Tn)

Dalle 18 alle 21 “Bolle Trentodoc sotto le stelle”

Du Lac et Du Parc Grand Resort

​Viale Rovereto, 44 – Riva del Garda (Tn)

​Dalle 18 alle 21 “Trentodoc is always a good idea”

Lake Front Hotel Mirage

Viale Rovereto, 97/99 – Riva del Garda (Tn)

​Dalle 18.30 alle 21.30 “The Bar at Mirage & Trentodoc, un incontro… di-vino!”

Al Fortino Bike Bar&Food

​Via Europa, 3 – Nago-Torbole (Tn)

​Dalle 17.30 alle 19.30 “Trentodoc e stuzzicherie di lago”

I menu del territorio

​Osteria Le Servite

Via Passirone, 68 – Arco (Tn)

​Dalle 19 alle 22 “​Le delizie d’acqua dolce: pesce di lago e Trentodoc”​

Vitis Lounge Winery

​Via Cesare Battisti, 29 – Arco (Tn)

​Tutti i giorni (domenica chiuso) ​dalle 19 alle 22 “​Bollicine Trentodoc with love”

Ristorante Il Ritratto

​Via Ferrera, 30 – Arco (Tn)

Dalle 18 alle 23 “​Una marea di bolle Trentodoc”​

Ristorante Bar L’Ora

Viale Rovereto, 101 – Riva del Garda (Tn)

Dalle 18 alle 22 “Ed ORA… il Trentodoc!”​

Ristorante Antiche Mura

​Via Bastione, 19 – Riva del Garda (Tn)

​Tutti i giorni (domenica chiuso) dalle 19 alle 22 “Qualcosa “bolle” in pentola… e non solo!”

Ristorante La Terrazza

​Via Benaco, 24 – Torbole (Tn)

Dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 22 “Il persico reale l’eccellenza della delicatezza e Trentodoc”​

Il menu stellato

​Peter Brunel Ristorante Gourmet

​Via Linfano, 47 – Arco (Tn)

​Tutti i giorni (domenica chiuso) dalle 12 alle 14 “Trentodoc incontra la cucina gourmet”

Per tutti gli appuntamenti in programma, la prenotazione è consigliata.