LE AZIENDE NELLA GUERRA TRA ISRAELE E HAMAS

Tra bombardamenti e ordini di evacuazione, nella Striscia di Gaza le attività imprenditoriali si sono ormai del tutto fermate. In Israele, invece, le aziende continuano a lavorare, nonostante molti dipendenti siano stati convocati nell’esercito e le forniture stiano subendo enormi ritardi.

Da remoto, causa guerra Come racconta Bloomberg, dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre, tanti manager israeliani hanno cominciato a fornire consulenza psicologica e sostegno economico ai dipendenti che hanno subito la morte di persone care o di colleghi, che hanno perso la casa, hanno un familiare nell’esercito o – peggio – tra gli ostaggi.

Ma con la chiusura di molte scuole dall’inizio, in tanti ormai preferiscono lavorare da casa. Grandi banche come Morgan Stanley e Goldman Sachs hanno subito concesso la possibilità di lavoro da remoto e lo stesso hanno fatto anche tante aziende israeliane, garantendo maggiore flessibilità negli orari. Alcuni datori di lavoro, poi, hanno anche messo a disposizione nuovi spazi interni ai figli dei dipendenti. O, come ha fatto la startup Flare, è stata assunta una babysitter in modo che il personale possa portare i figli in ufficio.

Lavoratori riservisti I riservisti convocati sono oltre 300mila e anche molti leader aziendali sono stati richiamati nell’esercito. Come il ceo di Oshi, Ofek Ron, reclutato nelle forze speciali. O Eran Groner, amministratore delegato della società di uova vegane Yo Egg, che ha lasciato il suo incarico per unirsi ai militari. Le aziende provano a riorganizzare i team, dovendo far fronte alla riduzione del personale. Certo, non tutte le scadenze vengono rispettate, anche perché spedizioni e trasporti da e per Israele funzionano a singhiozzo.

Economia di guerra Come accaduto per la guerra in Ucraina, anche in Israele molte aziende tech si sono riadattate allo scenario bellico. Monday.com ha creato un portale online per consentire ai dipendenti di chiedere assistenza. Molte applicazioni sono state usate per organizzare gli aiuti e raccogliere fondi. E poiché molte società hanno sede anche negli Stati Uniti, in alcuni casi i team americani e israeliani hanno collaborato per cercare le soluzioni, come la fornitura di moduli digitali per i medici stranieri che vogliono fare volontariato.

Alcune fabbriche, invece, hanno dovuto ridurre la produzione. Quando suonano le sirene anti-aeree, i dipendenti devono correre nel rifugio, e quindi non si può certo lavorare a pieno regime. Lo stabilimento di Chunk Food, a circa venti minuti a sud di Tel Aviv, funziona all’80 per cento della capacità. Mentre molti impianti vicini alla Striscia di Gaza, che hanno anche subito le maggiori perdite tra i dipendenti, sono stati del tutto chiusi o al massimo riaprono per poche ore al giorno.

Il tech in prima linea Il settore tech in Israele da solo rappresenta il 14 per cento dei posti di lavoro e oltre un quinto del Pil. Molti lavoratori israeliani e stranieri hanno accettato di aumentare gli orari di lavoro dentro e fuori Israele per tamponare l’assenza dei colleghi richiamati nell’esercito. L’obiettivo – dicono – è di mandare un messaggio di «continuità aziendale» per non ritrovarsi più deboli quando il conflitto sarà finito. I venture capital continuano a raccogliere capitali e gli ordini vengono rispettati.

«Durante il Covid abbiamo imparato che possiamo affrontare l’incertezza e lo stress», ha detto il ceo di Pentera Amitai Ratzon. «Come israeliani dobbiamo essere ancora più intraprendenti».

Meglio il silenzio? Dopo le atrocità di Hamas e la ritorsione israeliana nella Striscia di Gaza, i dirigenti di aziende tra cui Goldman Sachs e Google hanno inviato e-mail al personale e rilasciato dichiarazioni pubbliche in cui esprimevano solidarietà per le vittime. Ma molti leader aziendali hanno scelto di non dire nulla per evitare reazioni negative, sia dentro gli uffici sia nelle relazioni con i clienti. Le critiche, comunque, sono arrivate sia per chi ha preso posizione, sia per chi non lo ha fatto.

Dopo la pandemia, ci siamo abituati a un contesto in cui ceo e manager assumevano posizioni anche su questioni sociali. Questa volta c’è molta cautela nelle dichiarazioni, anche per evitare ritorsioni e tensioni sui mercati stranieri. Questo perché il conflitto israelo-palestinese polarizza più di altri le opinioni e ogni dichiarazione potrebbe provocare grandi critiche da gestire. È un grande cambiamento rispetto allo scorso anno, quando la Russia ha invaso l’Ucraina e le aziende hanno preso posizione apertamente contro l’invasione di Mosca – ha scritto il Financial Times.

Un esempio di come prendere posizione sul conflitto possa alimentare tensioni interne? Questa settimana Starbucks ha citato in giudizio il proprio sindacato, sostenendo che un post sui social media filo-palestinese da un account sindacale ha fatto arrabbiare centinaia di clienti e offuscato la reputazione dell’azienda.

L’ANGOLO DEL GIUSLAVORISTA

Sushino? Il Tribunale di Milano ha condannato Deliveroo e Uber Eats al pagamento dei contributi previdenziali omessi durante i rapporti di lavoro instaurati con migliaia di rider. Le due aziende avrebbero sbagliato nel ritenere autonomo il rapporto di lavoro con i fattorini e questo potrebbe comportare oneri economici per qualche decina di milioni di euro, spiega Labour Weekly.

A MANOVRA APERTA

Dopo le svariate bozze circolate e smentite, oggi la legge di bilancio dovrebbe essere sigillata dal centrodestra prima dell’avvio della discussione in Senato, fissata per il 31 ottobre. L’obiettivo è quello di non avere emendamenti di maggioranza. Ma se così sarà, dipende solo dal faccia a faccia tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il vicepremier di Forza Italia Antonio Tajani e il vicepremier della Lega Matteo Salvini.

Forza Italia chiede tre cose : eliminare l’aumento dal 21 al 26 per cento della cedolare secca sugli affitti , anche se solo dalla seconda casa in locazione (la proposta è creare un codice identificativo nazionale per chi affitta, con l’obiettivo di eliminare il nero); rivedere il taglio da 90 a 70 euro del canone Rai , una delle bandiere della Lega; rivedere il pacchetto delle pensioni , evitando il taglio a 30mila pensionandi del settore pubblico.

: eliminare l’aumento dal 21 al 26 per cento della , anche se solo dalla seconda casa in locazione (la proposta è creare un codice identificativo nazionale per chi affitta, con l’obiettivo di eliminare il nero); rivedere il taglio da 90 a 70 euro del , una delle bandiere della Lega; rivedere il , evitando il taglio a 30mila pensionandi del settore pubblico. I tecnici della Ragioneria dello Stato stanno facendo i conti anche per capire se si riesce a evitare l’aumento dell’Iva sui pannolini dal 5 al 22 per cento.

Scioperi plurali Il fronte sindacale si divide contro la manovra. Cgil e Uil hanno comunicato un calendario di scioperi di otto ore dei lavoratori e manifestazioni su base territoriale e regionale: venerdì 17 novembre per le regioni del Centro, il 24 novembre per il Nord e 1 dicembre per il Sud. A questi si aggiungono la Sicilia il 20 novembre, mentre la Sardegna dovrebbe scioperare il 27 novembre.



TRA LE ALTRE COSE

Lieto fine Dopo quattro anni di scioperi e proteste, oggi i 312 operai della ex Whirlpool di Napoli firmano un contratto di assunzione con la Italian Green Factory del Gruppo Tea Tek, attiva nello sviluppo di tecnologie per le energie rinnovabili.

Agonia continua La crisi dell’ex Ilva di Taranto sta affossando anche gli impianti dell’acciaio tra Piemonte e Liguria. «Lavoravamo per Mercedes e per Ford. Adesso non siamo più in grado di produrre i fusti dell’olio», raccontano gli operai, che lavorano solo dieci ore al mese.

NUMERI

Lavoro povero La metà delle famiglie povere in Italia conta almeno una persona che lavora. Ma nonostante questo, non arriva a metà mese. Lo ha registrato l’Istat sul 2022, nuovo anno record per la povertà, alimentata anche dalla forte inflazione che ha eroso il potere d’acquisto. Un milione di nuclei familiari in pratica vive di lavoro povero che non è in grado di farli uscire da una condizione di indigenza.

Che lavoro che fa Venerdì 3 novembre l’Istat pubblica i dati su occupati e disoccupati di settembre 2023. Intanto, la Fondazione Di Vittorio ha pubblicato la sua inchiesta sul lavoro.

Il sorpasso Il Pil tedesco quest’anno si contrarrà dello 0,4 per cento. Eppure la Germania conquisterà il terzo posto nella graduatoria mondiale del Fondo monetario internazionale, superando il Giappone.

COSE DI LAVORO

All’americana Se in italia le cose per l’automotive si mettono male, negli Stati Uniti Stellantis ha raggiunto un accordo preliminare con il potente sindacato dei metalmeccanici Uaw. Dopo l’intesa simile raggiunta con Ford, ora sale la pressione su General Motors, l’unica a non aver chiuso la partita con il sindacato in sciopero da sei settimane. Intanto stanno scioperando pure i lavoratori del settore sanitario americano.

Oltre le mura vaticane Con il nuovo sito della Segreteria per l’Economia della Santa Sede, è attiva anche la funzionalità «Lavora con noi». Chiunque potrà fare richiesta di lavorare in Vaticano o potrà vedere quali posizioni sono vacanti.

Lavoro leggerissimo L’ultima rilevazione del Monitor sul Lavoro per Federmeccanica dimostra come il lavoro sia diventato “light working” per il peso e il valore simbolico che occupa soprattutto tra le giovani generazioni. Resta un elemento fondante di identificazione, ma lo è insieme ad altri aspetti della vita privata. Non è più il centro, ma assume una sorta «centralità marginale», scrivono Daniele Marini e Irene Lovato Menin.

Cosa vogliono i 40-50enni Si parla spesso di quello che chiede la Gen Z alle aziende, ma poco della «generazione sandwich», la Gen X, quella dei nati tra il 1965 e il 1980. I lavoratori di mezza età vogliono supporto per la menopausa, assistenza agli anziani, screening sanitari. In un mercato del lavoro alle prese con la carenza di figure specializzate, le aziende si stanno adeguando a queste richieste e ne stanno beneficiando.

Per oggi è tutto.

Buona settimana!

Lidia Baratta

Per segnalazioni, integrazioni, critiche e commenti, puoi scrivere a [email protected].