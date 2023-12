Ore 11 e 15 del 25 dicembre. L’Uomo si prepara per uscire, lo aspetta il pranzo con ventisette parenti a casa della mamma: richiama all’ordine i figli, sistema il nodo alla cravatta, mette in un grande sacco tutti i pacchetti preparati con cura il giorno prima. Ne ha uno per ciascuno dei ventisette parenti. O forse no? Conta. Riconta. Ne manca uno. Com’è possibile? Il cugino Giancarlo. Proprio lui. Compagno di giochi da piccolo e di bevute da grande. Sembra impossibile ma l’Uomo l’ha dimenticato.

E allora parte la ricerca di qualcosa da portare per non arrivare a mani vuote, un libro riciclato, un papillon mai messo, una boccetta di dopobarba ancora chiusa. Quell’Uomo potrebbe essere chiunque di noi, maschio o femmina. E il cugino Giancarlo potrebbe essere anche una nuora, o un collega al brindisi aziendale, o la mamma di quel compagno di classe della bambina che ci ha fatto mille favori.

Ma possiamo anche aver dimenticato, nella frenesia dei giorni pre-natalizi, proprio la persona più cara, un fidanzato o un genitore, a cui volevamo regalare qualcosa di speciale, ma poi…

Accorgersi all’ultimo istante di non avere un regalo è esperienza comune e decisamente sgradevole. Ma oggi a venirci in soccorso c’è la tecnologia. Smettiamo quindi di frugare nei cassetti e iniziamo a digitare.

Sono davvero tante le proposte tra cui scegliere, voucher, gift card, e-box, regali “virtuali” che si palesano nelle mani del destinatario in forma digitale (sì, se proprio avete minuti da perdere li potete stampare), e che lui riscuoterà a tempo debito. Ne abbiamo selezionati alcuni, ovviamente a tema gastronomico.

Viaggiare, visitare, muoversi

Qualche giorno di vacanza? Una cena speciale? Restiamo in Italia, magari in Toscana? Oppure scegliamo la Francia, la Bretagna, guarda che bello questo con vista sul faro di Saint-Mathieu… Ricevere un regalo firmato Teritoria è ricevere una finestra sul mondo. La prima community dell’ospitalità sostenibile propone cofanetti e carte da sfruttare in oltre 430 indirizzi, tra hotel e ristoranti, in Europa. I cofanetti regalo si suddividono in quattro tipologie: soggiorno, gastronomia, benessere, matrimonio.

Altra novità firmata Teritoria sono le carte regalo con illustrazioni a tema per cinque occasioni – Natale, compleanno, matrimonio, congratulazioni, momento di vita – da regalare (o regalarsi) per pernottamenti ed esperienze gastronomiche, una o più volte nello stesso indirizzo o in altri indirizzi della community.

E per chi è alla ricerca di un regalo last minute, Teritoria offre la possibilità di creare una e-gift card direttamente dal sito web e inviarla in formato digitale al destinatario.

Tutti i prodotti hanno una validità di ventiquattro mesi; inoltre all’acquisto possono contribuire più persone grazie alla funzione “portafoglio on line”: l’unione fa la forza! Per procedere alla scelta del regalo basta accedere alla pagina dedicata.

La montagna, la natura, la bellezza. Per stupire davvero chi più amiamo, il regalo perfetto è un soggiorno o un’esperienza al Vigilius Mountain Resort, eco-design hotel a Lana, a otto chilometri da Merano. Si può scegliere tra pacchetti che offrono soggiorni completi, esperienze gastronomiche o attimi di relax nella spa, ma è anche possibile creare un pacchetto personalizzato secondo le proprie esigenze e preferenze. Tra i voucher disponibili, ci sono: pernottamento e prima colazione, per due persone (alla colazione con vista mozzafiato si aggiungono l’aperitivo, l’ingresso alla

spa con piscina, idromassaggio in e outdoor, bagno turco e sauna, il programma sportivo move&explore, il posto auto e biglietti della funivia), oppure Vigilius-day spa (con colazione) e il Vigilius-day spa & dinner con camera, solo per fare qualche esempio. Ma soprattutto è possibile giocare tra pernottamenti, cene, colazioni, massaggi e trattamenti per realizzare il regalo perfetto per una persona speciale.

Potete scegliere tra i regali di Natale, o lasciarvi guidare dalle decine di filtri a disposizione scegliendo la fascia di prezzo, il destinatario, il tipo di esperienza che si vuole regalare. Smartbox offre una vetrina quasi illimitata, in cui certamente ognuno troverà qualcosa che incontri i suoi gusti.

Qualche idea golosa? Il cofanetto “Fuga da assaporare” propone un’evasione dalla routine tra aromi e profumi di cibi genuini, alla scoperta del territorio e delle specialità locali, una fuga di coppia con una notte accompagnata da colazione e cena. La box “Sapori Gourmet Michelin” consente di scegliere tra più di settanta prestigiosi ristoranti gourmet, tra cui una selezione dei locali – anche stellati – riconosciuti dalla celebre Guida Michelin, una scelta per buongustai. La proposta “Evasione tra Relax e Gusto” offre a due persone un soggiorno di una notte con una cena, a cui aggiungere un accesso alla spa.

Infine, per regalare un sogno, l’idea giusta è “Disneyland”, un ingresso per due: bambini di tutte le età potranno vivere la magia di un giorno in un parco Disney® a scelta. Impossibile resistere al fascino delle cinque aree tematiche di Disneyland®, dove assistere a parate e spettacoli dai mille colori, ma anche all’emozione offerta dal parco Walt Disney Studios®, ispirato al mondo del cinema.

Una fuga romantica, una cena gourmet o una lezione di golf: provare a giocare nella scenografia di un campo a diciotto buche vista mare in Maremma è un’esperienza che non si dimentica. Se al golf si unisce la possibilità di soggiornare nella meraviglia del Riva Toscana Golf Resort & Spa di Follonica, gioiello firmato Mira Hotels & Resorts, il dono perfetto è servito.

Nel pacchetto “Prova il golf” sono comprese tre ore di lezione con un maestro specializzato, l’accesso al campo pratica per tre mesi e il noleggio dell’attrezzatura. E finita la lezione, la bellezza è a portata di mano: i borghi medievali, le colline, gli uliveti, le vestigia etrusche e naturalmente chilometri di spiaggia.

Un antico maniero riprende vita, la storia si accende e respira di novità: Il Castello di Padernello, nella Bassa Bresciana, offre l’occasione di regalare un’esperienza indimenticabile. Aderendo alla campagna di tesseramento 2024 della Fondazione Castello di Padernello si diventa soci sostenitori e in cambio di una piccola donazione di dieci euro si riceve una visita guidata gratuita del maniero, partecipando attivamente alla rigenerazione del borgo. Grazie alle donazioni, infatti, si contribuisce a portare avanti i progetti intrapresi con l’iniziativa “Generare Comunità” vincitrice del Bando Emblematico Maggiore di Fondazione Cariplo, con il quale è stata recuperata Cascina La Bassa e creato un hub di servizi artigiani, corsi di formazione su mestieri inerenti alle tradizioni ed esigenze del territorio, e il progetto di un albergo diffuso.

Mangiare, cucinare, assaggiare

Imparare a cucinare in un vero maso, realizzare le autentiche ricette contadine dell’Alto Adige, e poi cenare con quello che si è preparato, con prodotti freschi e genuini. Un’esperienza da regalare a chi si ama è quella offerta dalla Scuola di cucina di Gallo Rosso. Il fulcro è la cucina contadina dell’Alto Adige: usando prodotti stagionali e al cento per cento altoatesini vengono reinterpretate ricette autentiche in modo innovativo. Una serie di appuntamenti culinari a temi diversi, aperti a tutti, nella splendida location del maso Föhrnerhof di Bolzano.

Una full immersion di cinque ore nella tradizione culinaria sudtirolese. Si cucina sotto la guida dei cuochi e poi si mangia insieme, perché tutti a tavola insieme si vive un’esperienza indimenticabile. Qui il link per creare proprio il buono.

Una gift card per una cena a Contrada Bricconi è un regalo che consente di assaporare un’esperienza unica: in questo agriturismo in Val Seriana si vuole ridare vita, attraverso l’agricoltura e la ristorazione, a un borgo del Quattrocento. Qui si producono formaggi e carne, e si propone una cucina che racconta il lavoro agricolo e la cultura delle montagne.

Scegli la tua taglia, oppure componi la tua confezione regalo. Regalare tonno in scatola? No, una gift card Callipo è decisamente molto di più: c’è il tonno, certo, ma si possono scegliere tantissime altre cose buonissime, dalle confetture che hanno il sapore della Calabria fino alla ’nduja, dalla bottarga alla colatura di alici, dai taralli ai pomodori secchi.

Non è un regalo digitale ma è sicuramente una soluzione dell’ultimo momento per chi arriva e chi parte in aereo. Nell’area gate di Milano Bergamo Airport ha aperto “Taste & Buy”, l’infopoint enogastronomico dedicato ai produttori di East Lombardy. Qui è possibile assaggiare e comprare i prodotti tipici delle province di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova, e portarli con sé in aereo evitando tutti i problemi dei controlli di sicurezza.

Il format offre ai passeggeri la possibilità di scoprire un’ampia varietà di formaggi, salumi, paste ripiene, marmellate, biscotti, vini e tanto altro. Dopo aver assaggiato prelibatezze come il Taleggio Dop, il Silter Dop o il Formai de Mut Dop, o ancora il salame bergamasco, il lardo, o la pancetta, troverete sicuramente il regalo giusto, da prendere al volo.

Regalate il profumo del Natale, regalate il profumo del mondo, con una gift card di Tutte le spezie del mondo. Pochi click e il destinatario avrà a disposizione una giostra di aromi tra cui scegliere, orientandosi tra bouquet e mix, tra erbe e spezie, lasciandosi sedurre dal calore della cannella o dall’agro del sommacco, dal colore della curcuma o dall’esuberanza dello zenzero. E ancora i grandi classici come il pepe o il peperoncino (anzi, i pepi e i peperoncini), i prodotti più rari, e poi tè, infusi, senza dimenticare i fiori per arricchire cioccolati e cocktail.

Bere, degustare, scoprire

Toscana, Anghiari. Uve Trebbiano, Malvasia bianca, Canaiolo bianco, poco Vermentino e un cinque per cento di altre varietà. Una vigna antica. Così nasce Flow, il primo “temporary wine”. Flow è un progetto speciale e unico, realizzato in un numero limitatissimo di bottiglie. E dà la possibilità di acquistare en primeur: effettuando ora l’ordine si riceveranno le bottiglie a marzo 2024.

Comprare vino en primeur è una pratica comune nella zona del Bordeaux, pratica che permette di acquistare i vini e i millesimi più ricercati quando sono ancora in barrique o in affinamento: i clienti hanno così l’opportunità di investire in un vino particolare prima che sia a disposizione sul mercato, procurandosi vini molto ricercati e rari a un prezzo concorrenziale.

Il vino viene lasciato in cantina fino al completamento del suo affinamento, e poi spedito a chi l’ha conquistato. Le bottiglie singole o i cofanetti di Flow si possono ordinare qui.

Un regalo per un appassionato di birra? Il Birrificio Orso Verde propone delle gift card perfette per un regalo last minute: chi le riceve potrà scegliere le sue preferite tra tante varietà. Da Chiara, bionda a bassa fermentazione, alla scurissima Nubia, fino alla DNA, senza glutine, per celiaci e intolleranti.

Regalare vino è sempre una buona idea, anche quando il regalo arriva (inizialmente) in forma virtuale una gift card Roeno consente di scegliere tra i vini prodotti lungo l’Adige, tra il monte Baldo e i Lessini, in una terra di confine dove si può spaziare dal Teroldego al Bardolino Chiaretto Spumante.

Numerosissime sono le cantine che propongono gift card per una degustazione o una visita guidata, da organizzare con calma, passate le feste. Mosnel, nel cuore della Franciacorta, consente di scegliere tra diversi buoni che, con fasce di prezzo diverse, regalano percorsi di visita e di degustazione differenti, tra le cantine cinquecentesche e gli splendidi vigneti.

Nelle Langhe Sara Vezza consente di creare buoni regalo da utilizzare per le esperienze in cantina: l’eventuale credito residuo rimanente può essere speso per l’acquisto di bottiglie di vino in cantina. Una proposta simile è quella offerta dalla cantina Il Poggio di Gavi.

Visite guidate, degustazioni e acquisti nei punti vendita: Cantine Tramin mette a disposizione buoni regalo per tutti i gusti e per tutte le tasche, tutti sono una porta sui profumi e sulla bellezza dell’Alto Adige.

Lunae ha aperto da pochissimo la nuova cantina, e i buoni regalo sono un’occasione per conoscerla insieme al territorio e ai vini della Lunigiana.

Torre a Cona, tra il Chianti e il Valdarno, consente di regalare immersioni nei sapori di toscana, abbinando vini e cibi.

Infine il voucher degustazione di Castello del Terriccio è l’idea perfetta per chi desidera regalare un’esperienza in cantina degustando i grandi vini nello splendido contesto in cui nascono, o al ristorante interno alla tenuta Terraforte dove lo chef Cristiano Tomei propone una cucina basata sull’autenticità dei prodotti toscani.