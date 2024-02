«Buongiorno, sono Mario Cavenaghi. Come sa, il nostro comune amico Rizzeddu ha promosso questo incontro. Avrei bisogno che lei mi facesse una lezione storica sulla ’ndrangheta in Lombardia: nostri amici sono stati oggetto di aggressioni e provocazioni probabilmente perpetrate da questa organizzazione criminale, e ci servono informazioni per capire come e perché questo possa essere avvenuto. Infine, è opportuno che la informi su di me e sul mio amico Cecco, che mi accompagna: qualche anno fa ero presidente dei probiviri comunisti della Lombardia, e nell’esercizio delle mie funzioni mi toccava anche svolgere indagini su episodi più o meno oscuri che coinvolgevano gli interessi del Pci. Ora sono qui in veste di collaboratore di Fani, che ha un’agenzia d’investigazione perlopiù utilizzata dal Pds o da persone legate a quel partito. Mi perdoni la lunga presentazione, ma era necessaria per inquadrare i temi da discutere e spiegare chi siamo e il contesto di questa nostra richiesta.»

«Ho molta stima di Rizzeddu, rimasta intatta anche dopo le penose vicende che ha vissuto, e mi sarebbe bastata la sua raccomandazione. Però poter avere a che fare con autorevoli naufraghi del vecchio mondo italo-comunista mi fa comunque piacere.»

«Quel che vorremmo comprendere meglio è la qualità dell’insediamento territoriale delle ’ndrine nel Sud milanese, il rapporto tra questo radicamento, che non può non avere una facciata più o meno legale, e le attività criminali vere e proprie. Le spiego la ragione di questa domanda: la cosa che ci interessa capire è se oggi i criminali si sentono protetti dal rapporto con aree della società e dunque non hanno problemi a ricorrere alla violenza o ad altre operazioni delittuose particolarmente spericolate.»

«Un vecchio dirigente del Pci che è stato anche presidente dell’antimafia ha spiegato la differenza tra le caratteristiche della criminalità in Sicilia, Calabria e Campania, e quelle che si riscontrano in Lombardia. Nelle regioni di antico insediamento delle organizzazioni mafiose, queste possono esprimere in certi momenti una concreta egemonia su strati veramente ampi della popolazione, apparendo come gli unici protettori e in qualche misura vendicatori di settori popolari contro uno stato non di rado avvertito come un nemico. In Lombardia questo non avviene. La vera e propria penetrazione criminale rimane circoscritta al rapporto con settori dell’immigrazione meridionale, e un’eventuale influenza più ampia, talvolta persino significativa, è frutto di legami corruttivi o di intimidazione, non di egemonia. Detto questo però il radicamento, sia pure nella sua forma limitata che spiegavo, in aree come quelle del Sud milanese è stato consistente e nasce a mio avviso anche dai fenomeni di deindustrializzazione che la sinistra non è stata in grado di gestire. Lavoratori e, ancora di più, loro figli che vedevano nel sindacato, e in buona misura nel partito, la garanzia dei diritti fondamentali, la base su cui speravano di costruire un futuro migliore nella società, si sono sentiti abbandonati e hanno ritrovato terribili legami, antichi ma in qualche misura mai scomparsi, con le varie mafie. Per l’organizzazione criminale contare non più solo su una ristretta rete di delinquenti affiliati, arruolati o complici, ma anche su gente semplice che si sente tradita e quindi ti appoggia, magari senza essere coinvolta in specifici delitti, è stato molto importante perché ha prodotto un’area grigia dove le forze di repressione dello stato hanno più difficoltà a penetrare, e questo ha offerto lo spazio per allargare le iniziative criminali. Basta considerare l’acquisizione di locali pubblici funzionali all’attività di riciclaggio delle risorse ricavate dalle attività illegali, cioè dai soldi presi per le “protezioni”, dalla prostituzione, dallo spaccio di droghe e altre analoghe attività. Per quel che riguarda la domanda più specifica su quale interesse abbia la ’ndrangheta del Sud milanese a esercitare forme di violenza rilevanti, bene: ciò è determinato essenzialmente da quanto l’organizzazione si sente in pericolo. Di fatto si mettono a sparare solo se c’è un problema grave da risolvere, e peraltro gli assassinati sono per lo più criminali della ’ndrangheta stessa che non obbediscono alle gerarchie calabresi, o rivali tipo albanesi o turchi che vogliono entrare in mercati illegali già controllati da qualche ’ndrina. Si cerca di evitare, se proprio non è necessario, assassinii di autorità, di civili estranei alla criminalità, insomma tutti gli atti che potrebbero far crescere il consenso verso forze dello stato che già oggi tengono sempre sotto tiro il nucleo dirigente dei criminali.»

Tratto da “Freddo al cuore” (Marsilio), di Lodovico Festa, pp. 224, 17€