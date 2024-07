Ora, mettiamoci (con enorme difficoltà) nei panni di un elettore di destra. Di un cittadino che non vede di buon occhio l’Europa e tutto ciò che Bruxelles rappresenta. Che ha vissuto il governo di Mario Draghi come una delle peggiori iatture che siano capitate all’Italia. Un elettore no covid, tendenzialmente sovranista e xenofobo, ammiratore di Putin e che ha sulle scatole Volodymyr Zelensky e la sua maledetta resistenza ai carri armati russi. Un italiano che ha sempre votato a destra e poi magari Matteo Salvini, applaudendolo come il ministro dell’Interno che bloccava i porti ai migranti. Bene, questo signore/signora, che ha in odio tutte le sfumature della sinistra o del centro moderato-liberal-democratico, perché dovrebbe dare il suo voto alla Lega dopo che il suo leader fa sapere che a lui faceva schifo la coalizione, ma intanto votava la fiducia all’ex presidente della Banca centrale europea?

È comprensibile che voglia infangare Draghi svelando, nel suo libro “Controvento”, che l’ex presidente del Consiglio dell’unità nazionale brigava per essere eletto presidente della Repubblica. E che telefonava a Salvini per capire che intenzioni avesse il capo del Carroccio. Per giunta Draghi non aveva risposto alla domanda cruciale: che fine avrebbe fatto il governo una volta che il presidente del Consiglio fosse salito al Colle? Anzi, peggio: Salvini scrive che Draghi gli aveva risposto sibillino, poi si vedrà.

È chiaro che il tempismo del libro (verrà presentato il 25 aprile a Milano) è legato anche al gran parlare di Draghi per la presidenza della Commissione o del Consiglio europeo. E che vuole stroncarlo. Ma è l’aspetto meno rilevante perché è lapalissiano che per il leader del Carroccio ora è l’arcinemico visto il programma di forte e lungimirante integrazione europea che Draghi propone. Proprio l’opposto di quello che vorrebbe lui, madame Marine Le Pen, il signore del Cremlino e l’eventuale disastroso futuro inquilino della Casa Bianca.

L’aspetto che più ci colpisce è un altro: il suo livello di responsabilità nel tuffarsi nella maggioranza di unità nazionale guidata da un banchiere accusato di tutti i mali economici del Vecchio Continente. Imbarcandosi pure con gli acerrimi nemici del Partito democratico. Se faceva così schifo, se è stato offeso perché Draghi gli ha comunicato dieci minuti prima i nomi dei ministri leghisti, se il tecnico scelto da Sergio Mattarella gli aveva rifiutato di fare saldo e stralcio delle cartelle esattoriali, se non condivideva nulla su come affrontare il Covid, perché ha detto ok, vamos?

È vero che a spingere erano stati i leghisti del nord industriale, i referenti delle partite Iva che hanno fatto grande la Lega Nord. Che a volere Draghi fosse Giancarlo Giorgetti ma anche Silvio Berlusconi e tutto il mondo Mediaset. Era proprio così ma un leader che sia tale, che la vede lunga e capisce i risvolti elettorali di una scelta così rischiosa, che sa di non potere ottenere nulla di importante a livello programmatico, non si infila in un’avventura innaturale e respingendo per la pancia di un elettorato di destra-destra che aveva fatto volare i consensi della Lega Nazionale per Salvini premier.

Un leader furbo non ascolta le sirene di categoria, capisce al volo la trappola che gli stava preparando Giorgia Meloni. La quale, ringraziando e rimanendo nel suo splendido isolamento all’opposizione, ha infatti rubato a Matteo una vagonata di voti. Alla fine della giostra Giorgia è finita a Palazzo Chigi e lui è dentro una corsa disperata per tenersi a galla e per non farsi scavalcare dal marpione Antonio Tajani. Deve pure guardarsi da operazioni, ancora immature, che vogliono portare Draghi ai vertici europei o che puntano a nuove maggioranze europee nelle quali i Conservatori potrebbero essere coinvolti mentre la Lega rimarrebbe ancora rinchiusa nella ridotta della destra non potabile.

Allora, perché fece quell’errore da matita rossa? Era così debole e impaurito da dover inghiottire il grande rospo Mario? Non proprio. Oggi è debole, allora non lo era. Quando Draghi venne incaricato di formare il governo, il leghista aveva tutta la forza necessaria per imporre il suo volere al più partito più leninista d’Italia. Ora ciurla nel manico.

Certo, vuole vedere copie, ed è comprensibile. Certo, deve mettere in cattiva luce un avversario. Ma c’è dell’altro ed è la cosa più grave. Raccontando quei presunti retroscena, ammette di non capire la politica, ciò che utile al suo partito. Ammette di sembrare uno che era lì di passaggio. Come se non fosse stata sua la colpa di accettare la lista dei ministri e i programmi che non gli piacevano. Questo è un leader? Perché votare per il suo partito alle europee.

Con le sue presunte rivelazioni (la maggior parte delle quali era state scritte in diversi retroscena dell’epoca), Salvini pensa di fare una furbata. Vorrebbe sbianchettare le sue responsabilità, mondarsi delle colpe politiche che lo hanno affossato. Uscire dal fosso in cui è finito però sarà ancora più difficile se pensa di cavarsela con un libro che dovrebbe intitolarsi non Controvento ma Controsenso. Intanto dovrà fare i conti con la vicenda giudiziaria di Luca Sammartino, il vicepresidente siciliano, record di voti e cambi di casacca. L’ultima quella della Lega.