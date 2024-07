Secondo l’Onu è la crisi di sfollamenti forzati «peggiore del mondo», oltre 8,5 milioni di individui costretti alla fuga di cui 6,5 all’interno dei confini e due fuori verso Paesi che vivono a loro volta emergenze umanitarie devastanti come Sud Sudan, Centrafrica, Ciad o addirittura Eritrea.

Ha già fatto tra le quindici e le ventimila vittime, più un numero infinito di feriti e si prevede che se i combattimenti non si interromperanno nel brevissimo termine e non si sbloccherà l’accesso agli aiuti umanitari, la guerra potrebbe causare tra il mezzo milione e il milione di morti per fame, malnutrizione (secondo la Croce Rossa Internazionale l’incidenza è aumentata del centosettantacinque per cento tra i bambini sotto i cinque anni, ndr) e malattie. Sta causando una profonda instabilità in una vastissima area del continente africano che avrà inevitabilmente conseguenze su altre regioni del mondo.

Eppure il Sudan, che il 15 aprile ha «compiuto» un anno di guerra, è scomparso dalle agende internazionali. Assieme alle diplomazie, alle realtà sociali, umanitarie, commerciali, evacuate in fretta e furia già all’indomani dei primi scontri, sembra essersene andato il mondo intero.

Un primo sussulto dopo mesi di indifferenza assoluta, è avvenuto proprio il 15 aprile scorso, con la convocazione di una conferenza internazionale di donatori a Parigi volta a raccogliere sostegno economico e garantire aiuti umanitari. Ma il fatto che nessuna delle due fazioni che si affrontano sul campo – le Forze Armate Sudanesi (Saf) del generale Abdel Fattah Al-Burhan (capo dell’esercito e del governo golpista) e le milizie paramilitari Rapid Support Forces (Rsf) di Mohamed Hamdan Dagalo soprannominato «Hemedti») – fossero presenti, fa temere per l’ennesimo buco nell’acqua.

E così, tra timori di «sirizzazione» del conflitto e crisi umanitaria, il grande Paese dell’Africa, il terzo per estensione del continente, oscurato da Ucraina e Gaza, entra nel secondo anno di guerra sempre più isolato.

Al fine di comprendere la situazione dall’interno Linkiesta ha raggiunto al telefono il Dr. Husam El-mugamar, fondatore di Sudan’s Doctors for Human Rights, una delle sigle di spicco di quella variegata e dinamica società civile che nel 2019 fu protagonista della storica cacciata del dittatore Omar al-Bashir dal potere.

Dr. Husam El-mugamar, è passato un anno drammatico, prevede un possibile cambiamento reale nel prossimo futuro?

Era scoppiata la guerra da qualche settimana e sono stato intervistato da Channel 4. Dissi che la guerra avrebbe dovuto interrompersi subito. Sapevo che certe cose purtroppo vanno bloccate sul nascere perché conosco bene la storia recente di Paesi a noi vicini o dell’area. Pensate a quello che è successo in Libia, in Siria, in Yemen, guerre che stanno continuando di cui non si vede la fine. Certo, speriamo che riprendano i negoziati e qualcosa cambi, ma volendo essere realistici, i timori aumentano giorno dopo giorno.

Confida nella possibilità che i colloqui di pace possano riprendere nella seconda metà di aprile a Gedda, in Arabia Saudita (come annunciato da Tom Perriello, inviato speciale degli Stati Uniti per il Sudan)? E pensa che questi colloqui, se riesumati, possano funzionare?

Ci sono stati molti incontri a Gedda in questi mesi, ma sono falliti tutti. Se ci fosse la reale volontà di mettere fine alla guerra, non dico solo delle Saf e delle Rsf, ma anche di tutti quegli attori che sono dietro le quinte, le speranze aumenterebbero. Se esistesse un progetto genuino di sedere attorno al tavolo e discutere della guerra, dei motivi che l’hanno scatenata, così come la volontà di affrontare la questione dell’economia di guerra alla base di questo conflitto, si farebbero per la prima volta passi avanti reali. Ci sono nodi economici, politici e geopolitici che devono essere affrontati e nuove pressioni che debbono essere fatte dalla comunità internazionale sulle due fazioni in lotta. Un punto però fondamentale, a mio avviso, é includere la società civile nei colloqui. Perché la questione non riguarda solo i militari, chi combatte la guerra e chi li sostiene, ma la popolazione e chi la rappresenta.

Lei ha fatto cenno a una economia di guerra, può spiegarci meglio come si applica il concetto alla guerra in Sudan?

Ci sono attori regionali e internazionali che sostengono la guerra in Sudan, alcuni a fianco delle Rsf e altri dell’esercito, che continuano a vendere e rifornire di armi le due fazioni. Tutti sanno inoltre che il nostro Paese è ricchissimo di risorse, in particolare di oro, che vengono portate fuori dal Sudan attraverso traffici che proliferano proprio perché c’è la guerra. Finché non si pone fine a questi enormi profitti che si ricavano dalla guerra, sarà difficile fermarla.

Esiste la possibilità che le frange più estreme dell’Islam si inseriscano nel conflitto per acquisire fette di potere?

Purtroppo sì, e sono già attive. Le frange dell’Islam radicale usano i tanti soldi a disposizione per condurre campagne social che sono in gran parte a favore della guerra e vogliono che prosegua. E questo tipo di gruppi sono radicati ovunque, dentro e fuori, in Egitto, in Libia, nei Paesi del Golfo, in Turchia e ci sono elementi anche in America e Europa.

Lei è un rappresentante di un’associazione medica, può parlarci della situazione sanitaria? Quanti ospedali e centri sanitari funzionano ancora?

La situazione umanitaria, in generale, è catastrofica. Sempre nella stessa intervista a Channel 4 che ho citato prima, dissi che la cosa peggiore che ci sarebbe potuta succedere, oltre alla guerra, era che diventassimo una guerra dimenticata. Ebbene, sta succedendo esattamente questo, la comunità internazionale non sta ponendo affatto neanche la minima attenzione che il conflitto nel nostro Paese meriterebbe. Riguardo alla situazione sanitaria e agli ospedali funzionanti, possiamo dire con una certa sicurezza che tra il settanta e l’ottanta per cento degli ospedali in Sudan non sono operativi. Ci sono stati attacchi a ospedali e centri sanitari in tutto il Paese ragione per cui alcune Ong che fornivano assistenza medica hanno lasciato il Sudan.

Il Coordinamento delle Forze Democratiche Civili del Sudan (Tagadum) sta cercando di organizzare una Convenzione ad Addis Abeba per il prossimo maggio. La vostra organizzazione fa parte di Tagadum? Pensate che gli sforzi di Tagadum abbiano maggiori probabilità di successo?

Noi siamo una organizzazione che si occupa sostanzialmente di diritti umani, non facciamo parte di partiti politici ma allo stesso tempo, con la nostra attività, promuoviamo democrazia, rispetto dei diritti, giustizia sociale. In questo senso, noi siamo vicini ai movimenti della società civile e sosteniamo la lotta. Al momento abbiamo davvero molti gruppi e movimenti della società civile che stanno impegnandosi molto attivamente, fanno proposte e puntano a raggiungere quella unità tra tutte le forze civili per fermare la guerra. Noi sosteniamo le istanze della società civile che chiede di partire da tre punti fondamentali: di cessare il fuoco immediatamente, di non utilizzare la violenza sessuale o il blocco del cibo come armi di guerra e di far accedere liberamente gli aiuti umanitari.