L’energia e la sicurezza, purché disponibili e a basso costo. Il gas russo, ma anche le armi americane e la Nato. La solidarietà europea e i commerci. Il mercato unico, ma anche la tecnologia cinese. Con Israele, ma anche con la Palestina. L’Italia è una Repubblica fondata sul «ma anche». Sono due parole comode, che rassicurano, noi più di altri.

Ci piace pensare che una stretta di mano tra Vladimir Putin e George W. Bush sul litorale laziale nel 2002 abbia chiuso la Guerra fredda; che ritrarsi all’ultimo, nel 2003, dal negoziato sull’intesa nucleare con l’Iran, lasciandolo a Germania, Francia e Regno Unito, possa essere una buona idea, metti mai che finisca male e a Washington se la prendano. Che aderire alla Nuova Via della Seta cinese, nel 2019, senza però andare all’incasso e senza firmare un solo vero accordo commerciale, sia una buona ricetta per fare contenti tutti, a Washington come a Pechino. Meglio giocare da soli, lasciandoci tutte le porte aperte.

Sono solo pochi esempi. Vogliamo contare, ma senza assumerci responsabilità. Metterci la faccia quel tanto che basta. Non siamo gli unici, del resto: lo fanno tutti o quasi. Non è con l’Italia che Donald Trump perdeva la pazienza ai summit internazionali, ma con la Germania di Angela Merkel, timoniera indiscussa della diplomazia europea. «Perché mai dovremmo dare altri soldi alla Nato per contenere la Russia, se poi voi europei spendete miliardi di euro in gas russo?» Non aveva tutti i torti: ce ne siamo accorti tardi.

Ma se così fan tutti, allora dov’è il problema? Il problema è che oggi il mondo del «ma anche» non esiste più, ammesso che sia mai esistito, e comunque la caduta del Muro di Berlino e la fine della Guerra fredda hanno complicato le cose.

Stare in un campo o nell’altro, con le squadre ben schierate e le linee tracciate in modo netto, aveva i suoi vantaggi. Molti «ma anche» erano perdonati a chi militava tra i buoni per definizione, per il solo fatto di appartenere all’Alleanza atlantica. Ma quello schema si è sgretolato di colpo, insieme alla breve illusione di un mondo unipolare a guida americana, con l’ambizione dei valori occidentali e del libero mercato presi a modello da tutti i Paesi e a tutte le latitudini.

Oggi stenta ad affermarsi un condominio tra Stati Uniti e Cina. Non è alle viste un mondo davvero multipolare, fatto di più centri di potere e d’influenza, ciascuno nel proprio vicinato, sostanzialmente equivalenti tra di loro. Oggi, nell’epoca della frammentazione e dell’incertezza, bisogna navigare in mare aperto, senza rendite di posizione e senza reti di protezione precostituite e gratuite.

Alcuni passaggi della storia recente hanno dato il colpo di grazia alle ambizioni di ritrovare almeno a breve una nuova governance mondiale: la crisi finanziaria ed economica iniziata nel 2008, tradottasi in termini politici nel my country first e nei populismi; il sogno revisionista di una Russia che torna a volersi impero, perseguito da Vladimir Putin con le campagne in Georgia e Crimea e poi con l’invasione dell’Ucraina; l’ascesa di Xi Jinping, il presidente a vita cinese che vuole sfidare il primato americano e annettere Taiwan; la disastrosa uscita degli Stati Uniti dall’Afghanistan e il ritiro dallo scacchiere mediorientale dopo vent’anni di guerra. E ancora, la pandemia e i lockdown che hanno spezzato le supply chains, mettendo in crisi la globalizzazione.

Il metodo multilaterale non è più visto come il toccasana per risolvere le crisi e i conflitti: le grandi organizzazioni internazionali, dipendenti come sono dalla volontà degli Stati che le compongono, appaiono imbelli. Ci ritroviamo così in un mondo in burrasca, con un sistema internazionale sempre meno governato e sempre più condizionato senza troppi scrupoli dalle politiche di potenza, dal voler influire, dal voler contare. Nel grande gioco non basta più puntare su una sola carta: l’ideologia, l’etica, le armi, i diritti umani. Bisogna saperle usare tutte insieme. Serve allora una bussola: si chiama interesse nazionale.

Tratto da “Realpolitik” (Solferino) di Giampiero Massolo con Francesco Bechis, 17,50 €, pp.224