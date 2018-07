Dalla condanna di Belsito ai 49 milioni da restituire: la Lega ha un (grosso) problema con i soldi pubblici

Africani e meridionali sono sempre stati un problema per la Lega Nord, purché senza soldi e business. Per i voti e gli affari invece hanno rivestito ruoli determinanti dalle albe bossiane di inizio anni ’90 alla rinascita salviniana dopo l’affaire Belsito che in Tanzania e Cipro aveva portato un pezzo dei rimborsi elettorali. Per finire con le condanne in appello per peculato rimediate dagli ex consiglieri regionali del Piemonte dal 2010 al 2014, tra cui Roberto Cota. Il rapporto del Carroccio con i soldi pubblici è complicato e tra investimenti africani e cosche le inchieste hanno rivelato come il partito abbia sempre guardato il sud dell'Italia e del mondo.

Il caso Cota è solo l’ultimo di una sfilza di accuse e processi sulla regolarità dei soldi per i rimborsi elettorali da parte di quella Lega Nord che portava le manette in parlamento ai tempi di Mani Pulite e invocava «Roma ladrona». Gli 11 mila euro che per la corte d’Appello di Torino sono state indebitamente giustificati tra le spese per «fini politici e istituzionali» da Cota e i poco più di mille euro contestati all’attuale capogruppo alla Camera Riccardo Molinari impallidiscono davanti ai 49 milioni di rimborsi elettorali percepiti dal Carroccio tra il 2008 e il 2010 che la magistratura è determinata a recuperare e sequestrare.

Francesco Belsito che dopo la morte dell’ex tesoriere Maurizio Balocchi ha preso in mano la cassa del partito conosce tutto di quei 49 milioni e su come siano arrivati tramite rendicontazioni non veritiere presentate per ottenere i rimborsi elettorali da Camera e Senato. È sempre lui che cura la regia dei fondi del carroccio trasferiti all’estero tramite i diamanti in Tanzania e i denari su conti offshore a Cipro. Storia di sette anni di indagini e processi in cui si è inserita di prepotenza la decisione della Cassazione che ha dato il via libera al sequestro dei fondi del partito, articolazioni regionali comprese. Per i giudici i 49 milioni sono da confiscare perché «profitto del reato» ottenuto con «artifici e raggiri» all’interno di bilanci truffaldini.