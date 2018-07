Professione apicoltore: il mercato ha fame di miele, la produzione crolla (ma la tecnologia viene in aiuto)

Sono 45.513. L’esercito degli apicoltori italiani è composto da 26.541 produttori di miele per l’autoconsumo e 18.972 per il mercato. Con oltre 1,1 milioni di alveari censiti dall’Anagrafe apistica nazionale. Per un settore che vale oltre 2 miliardi di euro. E che in Italia è in costante crescita in termini di consumi (+5% nel 2017), ma non in termini di produzione, tra siccità, variazioni termiche repentine e cambiamenti climatici che non fanno bene alle api.



Il mercato italiano

La produzione del miele made in Italy nel 2017 – secondo i dati di Coldiretti – si è più che dimezzata, passando dagli oltre 20 milioni di chili del 2016 a poco più di 10 milioni, mentre le importazioni sono cresciute del 4% superando i 23 milioni di chili. In testa, tra le regioni italiane, per numero di alveari troviamo tre regioni: al primo posto la Lombardia (136.799), seguita da Piemonte (113.325) ed Emilia Romagna (104.556). Degli 1,1 milione di alveari censiti in Italia, l’80% – circa 900mila – è gestito da apicoltori commerciali che allevano le api per professione. Numeri che, come sottolinea l’Osservatorio nazionale miele, fanno emergere «l’importanza del comparto nel contesto agro-economico».

L’Italia, «grazie alla sua varietà climatico-vegetazionale e alla professionalità degli apicoltori che hanno sviluppato raffinatissime e impegnative tecniche di nomadismo, può contare su un patrimonio di mieli unico al mondo», spiegano dall’Osservatorio. «Oltre a un’infinità di millefiori, che rappresentano con una varietà indescrivibile di colori, aromi e sapori le associazioni floreali dei diversi territori, il nostro Paese può contare su oltre trenta monoflora classificati».