Drago di Kaulonia, il cimelio conteso tra Monasterace e Reggio Calabria

In questi anni da Reggio Calabria, dove sono già esposti diversi reperti provenienti da Monasterace, più volte si è tentato prendere in prestito anche il drago. Una battaglia continua tra il centro e la periferia. L’ultimo tentativo risale a qualche mese fa, quando era stato proposto uno “scambio” con alcuni reperti di Palazzo Nieddu a Locri. Ma finora le richieste sono state sempre rispedite al mittente.

Il drago è diventato il simbolo di Monasterace. E Monasterace è diventata la città dei draghi e dei mosaici, emblema dello stato dell’archeologia in Calabria. Da quando Francesco Cuteri nel 2013, nel corso di una campagna di scavi volontari, ha scoperto i più grandi mosaici della Magna Grecia con i draghi e i delfini, ci sono voluti quattro anni prima di veder partire i lavori di messa in sicurezza dell’area dell’antica Kaulon, che il mare stava pian piano portando via. Mentre in spiaggia i passanti collezionavano quello che veniva giù. Il museo, che si trova proprio accanto al parco, ora sta tentando di rilanciarsi nel circuito dei siti archeologici calabresi. E spostare altrove il simbolo che lo caratterizza, per giunta nel periodo di maggiore affluenza turistica, non deve esser sembrata proprio una buona idea.

«A questo punto chiudiamolo pure il museo», dicono dalla cooperativa ViviKaulon, che gestisce i servizi al pubblico della struttura. «Smettiamola di parlare di valorizzazione e promozione, impacchettiamo tutta la storia, i tesori, la cultura del nostro territorio e spediamoli a Reggio Calabria. Tanto qui nella periferica Locride, senza strade, trasporti e servizi togliere anche l’identità è affare da poco».

L’impressione, a Monasterace, è che la mostra al museo di Reggio Calabria sia solo un pretesto per far arrivare lì il drago. Che poi chissà quando tornerà indietro. Anche perché la procedura di spostamento non sarà semplice, e tutt’altro che economica, tra assicurazione, trasporto e imballaggio. E per tre mesi di esposizione non ne vale la pena: basterebbe una riproduzione fotografica o virtuale a terra, consigliano gli esperti.

«Non bisogna spostare il mosaico simbolo del museo», ribadisce Cuteri. «Ma nel caso in cui il ministero dovesse imporre lo spostamento e ritenerlo di vitale importanza, avrei già un elenco pronto di oltre una decina reperti trovati a Monasterace, che sono esposti a Reggio e che potrebbero tornare qui per questi mesi. A partire dalla testa di Sfinge di terracotta del tempio della Passoliera. In modo da allestire nel frattempo una mostra sulle terracotte artistiche dell’antica Kaulonia». L’offerta è servita. Il botta e risposta tra il centro e la periferia dell’archeologia calabrese è destinato a continuare.