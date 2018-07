Siamo diventati razzisti? No, peggio: stiamo diventando un Paese di vigliacchi cattivi

Sbaglia chi sottovaluta questa catena di episodi, ma anche chi la usa come un'arma contundente contro il governo. Otto o nove fatti analoghi in poche settimane (parliamo di quelli denunciati: quelli accaduti potrebbero essere molti di più) indicano uno slabbramento dei freni inibitori e dell'autocontrollo su larga scala e sono abbastanza per aprire un ragionamento comune sui rischi che corre il patto sociale se si avvalora l'idea che sia "normale" liberarsi di ciò che ci dà fastidio sparando o cacciandolo a calci. Il detonatore forse in questa fase è il razzismo, ma non dimentichiamo che il nostro Paese ha tristi record anche in materia di femminicidi e violenza sulle donne, per non parlare degli atti intimidatori legati alle bande di quartiere e alle piccole mafie, o alla catena di aggressioni dei professori a scuola. Non possiamo permetterci questo ulteriore passo nel buio dell'homo homini lupus, ma il passo si compirà se daremo l'idea che condannare questi matti sia una cosa di sinistra e ignorarli o addirittura difenderli una cosa di destra: se, cioè, daremo ad intendere che tutto ciò abbia una coloritura politica anzichè una natura criminale e sociopatica.

La destra, in particolare, dovrebbe provare un'istintiva repulsione per il minimo comune denominatore di queste aggressioni seriali, che è la vigliaccheria e il colpo alle spalle verso persone generalmente inermi, giacché gli American Sniper del terrazzino sparano su bambini, operai al lavoro sulle gru, braccianti di ritorno dai campi. E alla lontananza antropologica dovrebbe unirsi la distanza politica, visto che la narrazione del momento è quella di uno Stato che si riprende le sue potestà e prerogative, sicuramente incompatibile con il repulisti fai-da-te che questi squilibrati immaginano.

La domanda da porsi, insomma, non riguarda tanto la stucchevole polemica sul razzismo degli italiani ma il possibile argine all'incattivimento del Paese, agli istinti rabbiosi che da molto tempo esprime, non solo sui social e nelle urne elettorali: se nemmeno il tanto auspicato "governo forte" riesce ad arginarli, se neanche la svolta in materia di immigrazione li tiene a bada, se il sordo rancore della gente non è rasserenato neanche dal governo del grande cambiamento, cosa mai potrà riuscirci?