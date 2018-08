Caro Barillari, fattene una ragione: la scienza è più democratica della politica

E allora, cosa rispondere alla pretesa di Barillari di imporre la democrazia al contesto scientifico? Insomma, perché mai la scienza non dovrebbe essere democratica? La risposta non è particolarmente complessa e riguarda il concetto di autorevolezza e di comunità, due cose che rischiamo di aver dimenticato nel Novecento e che invece ci servono come il pane. Nella scienza uno non vale uno. Nella scienza si deve convincere una intera comunità e i pesi delle opinioni dipendono dalle prove a disposizione e da quante volte hai già convinto quella stessa comunità, non certo da quanta gente riesci a portare dalla tua parte, anche perché altrimenti saremmo ancora al medioevo. Quello vero.

Facciamo un piccolo salto indietro e andiamo all'8 novembre del 2016. Fu il giorno in cui l'Oxford Dictionary scelse, dopo molte discussioni interne, che Post Truth, ovvero Post Verità, sarebbe stata la parola di quell'anno pazzo che aveva vissuto lo shock della Brexit e che stava per incoronare Trump come Presidente degli Stati Uniti d'America. Ecco, quel giorno fu un giorno sbagliato.

E fu sbagliato perché, pur dimostrando di avere a cuore il destino sempre più traballante del dibattito intellettuale nella nostra società, l'Oxford Dictionary toppò in maniera fragorosa l'espressione. Se l'inglese distinguesse le parole autorità e autorevolezza forse avrebbero scelto Post Authority e ci avrebbero regalato due anni di riflessioni a 360 gradi non sulla verità, la cui esistenza assoluta è accettata soltanto dalla religione e dalla politica, ma sull'autorevolezza, una metrica molto più delicata, che non si estorce ma si guadagna, che non si può ribaltare nemmeno con la più cruenta delle rivoluzioni e nemmeno con il più idiota dei post du Facebook.

E con questo siamo anche arrivati a rispondere anche alla prima e più importante domanda esposta dall'onorevole Barillari nel suo post. Perché la scienza è più importante della politica? Semplice, perché la scienza a differenza della politica e della religione non imporrà mai nessuna fede, nessun credo, nessun dogma, se non quello di sforzarsi di essere sempre all'altezza di se stessa, e di cercare ogni giorno di smentire le proprie certezze.

Perché la vera democrazia è quella della scienza, non quella della politica. Perché la scienza, a differenza della politica e di quello che pensa Barillari, di certezze non ne ha, tranne quella di sapere di non avere certezze. È la vera democrazia perché usa le parole per imporre le sue verità relative, mentre la politica, con la forza e la violenza, cerca di imporre le sue veritò assolute. Ed è anche per questo, caro Barillari, se ci fosse l'evidenza effettiva che vaccinarsi sia pericoloso per gli individui, come pensa qualcuno, e non salvifico per la nostra società, be', quell'evidenza in quel caso sarebbe la posizione ufficiale della scienza e non quella urlata dai banchi del parlamento o da una pagina di Facebook, di gente che la scienza, la comunità scientifica e l'autorevolezza dimostrano di non sapere bene che cosa siano.