La leva obbligatoria? In Italia fa ridere, facciamola in Europa

Come al solito l''annuncio, o forse sarebbe meglio cominciare a chiamarlo amo da pesca, è arrivato durante un comizio da parte Ministro dell'Interno Matteo Salvini, che tra Twitter e le piazze di tutta Italia sembra sempre di più in una campagna elettorale permanente piuttosto che dietro a uno degli scranni è più importanti del governo italiano. Ma tant'è, ogni giorno è buono per una nuova sparata acchiappa attenzione, e oggi tocca alla leva, al servizio militare obbligatorio, proprio quello la cui abolizione era stata realizzata proprio da Berlusconi e dai suoi alleati leghisti nel 2004.

«Vorrei che oltre ai diritti tornassero a esserci i doveri», ha detto Salvini a Lesina, in Puglia, lasciando intendere, a quanto sembra dalle parole riportate dal Secolo XIX, che i abbiano già cominciato a «studiare i costi, i modi e i tempi per valutare se, come e quando reintrodurre per alcuni mesi il servizio militare, il servizio civile per i nostri ragazzi e le nostre ragazze così almeno impari un pò di educazione che mamma e papà non sono in grado di insegnarti».

A poche ora dalla sparata di Salvini, rilanciata poi, seguendo il solito copione comunicativo, su Twitter e Facebook, è arrivato il pronto commento del Ministro della Difesa Elisabetta Trenta, che ha dichiarato sorridendo che l'idea di Salvini sarebbe solo una romanticheria e ricordato come il ripristino della leva obbligatoria sia impossibile e inutile. Molto meglio l'esercito dei professionisti, dice la Difesa.

Non ci sono molti dubbi, dunque, nel definire quest'ultima “sparata”, per usare un termine gentile, del Ministro dell'Interno l'ennesima sparata ad alzo zero, senza mira, a casaccio, giusto per tenere caldo il dibattito intorno a lui stesso e alle sue sparate, forse anche per poter fare lo gnorri sul vero dibattito in corso in Europa in questi giorni, quello sui migranti, dibattito in cui la novità, che per Salvini forse è meglio evitare di divulgare troppo, è l'apertura di Germania e Spagna alla ridistribuzione.