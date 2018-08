Non solo Genova: in Abruzzo l'autostrada è a rischio post sismico e lo stato dorme

È il 6 aprile 2009, ore 3.32. Una scossa devastante colpisce la città dell’Aquila con conseguenze drammatiche per tutto l’Abruzzo. Il numero definitivo di vittime è 309, oltre 1.600 feriti, più di 10 miliardi di euro di danni stimati. Tra le infrastrutture da rimettere in sicurezza ci sono le due arterie autostradali che tagliano il cuore del centro Italia. Se si vuole andare da Roma a Pescara, e poi verso le Marche a Nord o la Puglia a Sud, bisogna passare da lì.

È la cosiddetta “Strada dei Parchi”, da cui prende il nome anche la S.p.a. che ne detiene la gestione in concessione e che fa capo al gruppo Toto Holding, azienda attiva nei settori delle costruzioni stradali e di grandi opere, delle energie rinnovabili, dei trasporti e del leasing aeronautico. Da sei anni la A24 e la collegata A25 attendono che vengano ultimati i lavori di messa in sicurezza che riguardano ponti, viadotti, gallerie, tratti stradali di centinaia di chilometri. Un’attesa che più passa il tempo più si sta rivelando vana.

Nella finanziaria del 2012 (governo Monti) si stabilì che il concessionario dovesse elaborare e finanziare un progetto di definitiva messa in sicurezza della rete autostradale abruzzese, proprio in conseguenza del tragico terremoto dell'Aquila. L'arteria che collega Roma alla costa adriatica venne considerata strategica per la Protezione Civile dato che, di fatto, taglia in due l'Italia. In cambio del finanziamento dell'opera, a Strada dei Parchi S.p.a. veniva garantito un rinnovo della concessione più lungo di quello previsto attualmente per rientrare con le spese.

Ebbene, da sei anni ad oggi, sono stati presentati due progetti articolati: uno da 7 miliardi, che prevedeva la cancellazione di ponti e viadotti e la creazione di un tracciato articolato prevalentemente su gallerie, e uno da 3 miliardi, che invece prevede la definitiva messa in sicurezza globale dell'esistente. Dopo anni di polemiche e trattative infruttuose, Delrio ha stabilito che doveva essere privilegiata la seconda ipotesi. Ad ora, però, il progetto è ancora al palo, in attesa di autorizzazione. E così, la necessità di interventi di manutenzione straordinaria è continuata a crescere. Un vicenda gattopardesca, per usare un eufemismo.



Gli accordi tra la concessionaria e lo Stato prevedono che i lavori di manutenzione ordinaria vengano svolti a spese della prima, al contrario di quelli di manutenzione straordinaria che vanno in carico al pubblico. Col passare degli anni e la minaccia di nuove scosse sempre più attuale, l’intervento di manutenzione ha assunto il carattere della massima urgenza. Nella scorsa legislatura, con il decreto Mezzogiorno vengono stanziati 250 milioni di euro. Sono risorse che però provengono dal fondo di coesione, con cui l’Unione Europea fornisce finanziamenti per la realizzazione di progetti nel settore dell’ambiente e delle reti transeuropee.

Questi soldi sono destinati al completamento dei lavori di messa in sicurezza urgente. Il problema è che i 250 milioni sono stati stanziati ma non ancora assegnati e saranno disponibili solo a partire dal 2021 con rate annuali da 50 milioni di euro. Per questo Strada dei Parchi S.p.a. ha chiesto l’intervento di Cassa Depositi e Prestiti per ottenere – come già accordato per tante operazioni analoghe, fanno notare dall’azienda – un’anticipazione per dare continuità ai cantieri. Ma la richiesta, finora, è stata inutile, così come le pressioni esercitate prima sul ministro Delrio e poi sul suo successore Toninelli. Ora i lavori sono fermi.