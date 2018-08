Contro la semplificazione della musica (e della realtà): meno indie, più Ruggeri

Sempre qualche giorno fa sono andato a sentire Enrico Ruggeri a Marotta, la cittadina marchigiana che gli ha ispirato i versi de Il mare d'inverno. E ho assistito a un miracolo. Sul palco c'era un artista che di fronte a una tavolozza sonora infinita non si è pigramente appoggiato su colori comodi, ma da oltre quarant'anni si sbizzarrisce e tirare fuori canzoni che, seppur sue, riconoscibili come tali, suonino diverse tra loro, per generi e per sonorità. Pensateci, mica citavo Elvis Costello a caso, Ruggeri spazia dal rock alla canzone francese, dal punk al pop più adulto, il tutto attingendo non solo a un vocabolario ricco e variegato, la parola "interiezione", citata in esergo di questo articolo, esce dritta da una delle sue canzoni anni Ottanta, Poco più di niente, ma anche da storie e da sentimenti sempre sfaccettati, nuovi, inediti.

Non basta. Sul palco c'era un artista che, nonostante una forte afonia (poi costatagli l'annullamento del tour) non si è certo appoggiato alle sequenze vocali, dubito le abbia, ma si è dato da fare per portare a casa oltre due ore di concerto dandoci dentro, cambiando la scaletta per l'occasione, perché vive la musica come una passione ma anche, giustamente, come un lavoro, da fare sempre onestamente, senza ricorrere a trucchetti.

Resistenza, quindi, contro la musica demmerda che dilaga, ma anche contro la semplificazione, musicale, lessicale e, guarda te se lo sarebbe mai aspettato, politica. Ruggeri è oggi uno di quegli artisti che corrono costantemente il rischio di essere additati come radical chic, perché si ostina a usare un italiano colto, non spocchioso ma sicuramente non sciatto. Perché nelle canzoni, nelle interviste, nei programmi radio, cerca di portare cultura, di alzare il tiro in un momento in cui si viaggia rasoterra, anzi anche sotto terra.

Un radical chic che opera resistenza, lui che non è mai stato inviato al Tenco per questa sua fama di uomo di destra, anarchico e punk che non è altro. Mentre l'intera classe cantautorale tace, intimorita, sembra, dal non sapere cosa succederebbe di fronte a una presa di posizione precisa, Ruggeri porta avanti la sua battaglia quotidiana contro l'imbruttimento culturale e musicale. Alza le barricate, il Rouge, rovescia la carovana e prepara il fuoco per la notte. Niente ruspe o rosiconi, nelle sue canzoni e nel suo lessico. La realtà è complicata, deve essersi detto sin da subito, non la si può mica delegare a quattro parole e tre note.

Dieci, cento, mille Enrichi Ruggeri, quindi. W il Rouge, w la resistenza, w i radical chic punk.