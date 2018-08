Festival della Resilienza, raccontare lo spopolamento della Sardegna per trasformarlo in opportunità

Si è quasi conclusa a Macomer, nel centro Sardegna, la terza edizione del “Festival della Resilienza”. Progetto promosso dall’associazione ProPositivo, in collaborazione con partner locali e d'oltremare, che nasce da un’idea semplice: perché invece di sprecare il proprio preziosissimo tempo a lamentarsi che le cose non vanno, non provare a proporre e produrre un’alternativa di sviluppo sul proprio territorio? Detto, fatto. Nel giro di tre anni il festival ha raggiunto margini di crescita insperati, incuriosendo 1500 persone, tra eventi e laboratori, e generando un indotto economico di 25 mila euro solo nel 2017.

Eppure, dati alla mano, l’emergenza spopolamento in Sardegna, così come in altre aree d’Italia, è ancora una realtà tutt’altro che superata. Anzi, il 44% dei comuni presenti nell’isola rischia l’estinzione entro il 2050. È un po’ come se si fosse arrivati a un punto di non ritorno per cui l’unica soluzione è partire. Nel 2017 sono stati 112 mila i sardi che hanno fatto le valigie con un biglietto di sola andata verso mete europee o internazionali. Di questi il 23% sono giovani dai 18 ai 34 anni ai quali si aggiunge il 30% di nati all’estero sul totale degli emigrati (112.661), il che significa che si tornerà, se va bene, per le festività o durante il periodo di ferie. Un’iperbole della situazione in cui è costretta oggi l’Italia, con 5 milioni di residenti all’estero, di cui 38 mila hanno dai 25 ai 39 anni e tra loro il 28% è laureato.

Colpa della crisi? Anche, ma non solo. Ne è certo Luca Pirisi, 31 anni originario di Macomer, oggi ricercatore del Centro di Studi Assobiomedica (Confindustria) e cofondatore di ProPositivo. Nel suo paper “La sfida del rilancio socio-economico delle comunità della Sardegna: il caso-studio del Marghine”, racconta lo spopolamento della sua terra come un’opportunità, dove il locale stringe la mano all’emigrato, che partecipa al progetto di rinascita della comunità d’origine con competenze e contatti. Così nasce il “glocale”, che trae vantaggio dalla globalizzazione senza dimenticare le potenzialità del proprio territorio. Certo, la crisi c’è e si vede a occhio nudo. Anche a Macomer, specchio delle aree nostrane dove si produce il Made in Italy, è stato il fallimento dei settori trainanti dell’economia locale ad aver provocato la fuga degli abitanti: prima è crollato il primario con la filiera lattiera-casearia e le carni, poi è stata la volta del settore secondario col tessile, che ha spinto il Marghine nel programma di “Strategia nazionale per le aree interne”.