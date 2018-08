Pepe Mujica, una pecora nera al potere: ritratto del politico più irregolare del ventunesimo secolo

José “Pepe” Mujica fu il primo tupamaro a entrare in Parlamento in Uruguay e il primo ex guerrigliero a sedere nella stanza ovale della Casa Bianca quando Barack Obama chiese il suo aiuto per la svolta storica di riavvicinamento a Cuba.

Una pecora nera al potere, insomma, come recita il titolo molto eloquente che i due giornalisti uruguaiani Andrés Danza ed Ernesto Tulbovitz danno al loro lavoro che racconta, in maniera precisa e avvincente, la vicenda umana e politica dell’ex presidente dell’Uruguay che sarà protagonista di un dibattito, moderato da Francesco Cancellato direttore de Linkiesta.it., con il Segretario Generale della Fim Cisl Marco Bentivogli, questa sera alle ore 18.00 presso il teatro P.I.M.E. di Milano.

Mujica racchiude storia e speranza: figlio di madre ligure rappresenta la vittoria dell’integrazione e della multiculturalità; combatté, pagandone il prezzo con oltre dieci anni di carcere duro, contro i soprusi del potere reazionario e oppressivo, in nome della libertà e dell’uguaglianza di opportunità; politico lungimirante e attento agli ultimi, tanto da destinare oltre il 70% dell’indennità da presidente alla realizzazione di abitazioni per i poveri; sempre vicino alla sua gente, rifuggiva i riti e i protocolli istituzionali, mettendo in difficoltà staff presidenziale, diplomazie estere e scorta presidenziale.

Pepe, da politico, aveva sempre lo sguardo proiettato in avanti. Era convinto che bisognasse separare l’istruzione tecnica dalla formazione regolare per favorire l’accesso al lavoro da parte dei giovani senza passare per forza dall’Università. Una questione centrale anche per l’Italia, paese che ha bisogno di potenziare il sistema degli ITS che sfornano solo 8.000 diplomati contro i 900.000 della Germania, un divario che spiega i nostri ritardi in competitività e innovazione e di risolvere l’educational mismatch, ovvero lo scollamento tra la formazione dei giovani, le loro aspettative ed esigenze del mercato del lavoro e delle imprese.

Danza e Tulbovitz tratteggiano un uomo contrario ai dogmi e innamorato del buonsenso: “Una delle principali fonti di conoscenza è il senso comune. Il problema è quando metti l’ideologia al di sopra della realtà. La realtà ti arriva come un pugno e ti fa rotolare a terrà. Se l’ideologia comincia a sostituire la realtà, vivi qualcosa di fittizio che ti porta alla rovina e a conclusioni fantasiose che non esistono. Io devo lottare per migliorare la vita delle persone nella realtà concreta di oggi e non farlo è immorale. Questa è la realtà. Sto lottando per degli ideali, ok; ma non posso sacrificare il benessere della gente per degli ideali”. Una pratica che la Fim è abituata a tenere ben salda nella propria azione contrattuale che, come ricorda il suo Segretario Bentivogli, deve portare sempre ad “amare più le persone delle idee”.

Mujica, da presidente, non guardava con simpatia le nazionalizzazioni ed era attento, comunque, al mondo delle imprese ben sapendo che senza di esse non ci sarebbe stato lavoro per la sua gente: “Uso la tattica della sifilide. Il batterio della sifilide non uccide la vittima, perché se lo fa, non ha dove mangiare. Se io tolgo a loro (imprese e capitalisti) tutto o li caccio via dall’Uruguay, non c’è poi nessuno che investa soldi. E chi mi dice che noi riusciamo a maneggiare meglio quelle cose di loro? Guarda cosa è successo in Venezuela. Hanno espropriato tutto e adesso stanno peggio. Ma dai!”, Gli sponsor nostrani delle nazionalizzazioni sono avvisati.

Per Pepe, raccontano gli autori, contavano molto anche le sfumature, “perché il bianco e il nero non servono a nulla”. È per queste sue convinzioni che fu abile a tenere agganciata l’opposizione con posti dirigenziali nelle imprese pubbliche e che, senza nessun problema, poteva stare seduto allo stesso tavolo con la sinistra più radicale del Sudamerica e, poco dopo, sintonizzarsi con i rappresentanti della destra perché, dice, bisogna essere pragmatici e avere molto buonsenso, la migliore delle ideologie.

Una persona umile arrivata alla presidenza lontano dalle idee dei socialisti del ventunesimo secolo, capitanati da Chavez, e da quelle dei comunisti del ventunesimo secolo. Apprezzava loro, ma nella pratica politica non c’era molta affinità. Ad esempio, Cuba la ricordava come una vecchia fidanzata dei tempi dell’adolescenza e che, ora, vedeva invecchiata e deteriorata.