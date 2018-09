Mara Carfagna: «Il governo giallo-verde è solo propaganda. E Salvini ha appaltato l’economia al Movimento Cinque Stelle»

«Salvini? È solo propaganda. Il governo Conte è dominato dall’agenda del Movimento Cinque Stelle». Mara Carfagna non fa sconti alla coalizione giallo-verde, nonostante la Lega faccia (ancora) formalmente parte del centrodestra. Reduce dalle vacanze estive e da incontri come il recente campus dei giovani di Forza Italia, la vicepresidente della Camera dei Deputati è più che mai motivata a «ricostruire il campo moderato e liberale». Impresa quanto mai ardua, e non è un caso che il nome di quel campus sia Everest, la montagna più alta del mondo. Quella che Forza Italia deve scalare, dalle percentuali inferiori al 10% cui è accreditata oggi, per tornare agli antichi fasti, senza farsi fagocitare dall’agenda nazionalista e sovranista della Lega: «Forza Italia ha già attraversato momenti difficili, nella sua storia ed è sempre ripartita - racconta Carfagna a Linkiesta -. Noi rappresentiamo l’Italia liberale, moderata, non disfattista, che non rinuncia a una visione diversa da chi la vuole sull’orlo del baratro. Siamo orgogliosi della nostra storia, perché è una storia di grandi riforme, che hanno cambiato in meglio il nostro Paese. Abbiamo l’ambizione di scrivere il futuro, per rappresentare chi crede nella scienza e nell’innovazione, chi vuole dare opportunità a donne e giovani. I 700 giovani di Giovinazzo, motivati ed entusiasti, sono un ottimo inizio. Non siamo in dissoluzione, né destinati alla rottamazione».

Partiamo dallo stato delle cose, però. Forza Italia è al minimo storico e all’opposizione da cinque anni. Qual è il vostro futuro? Nel centrodestra o tra le braccia di Renzi e dei centristi, come continuano a ripetere Di Maio & co.?

Togliamo di mezzo la sciocchezza dell’alleanza col Pd. Noi, sacrificandoci per il bene dell’Italia, abbiamo governato col Pd per appena sei mesi, nel 2013. Uscimmo da quel governo dopo aver ottenuto l’abolizione dell’Imu sulla prima casa.

Poi però c’è stato il Patto del Nazareno...

Vedevamo la possibilità di cambiare l’architettura dello Stato, è sempre stato un nostro obiettivo. Ma da quel patto ci siamo usciti, quando Renzi ha cominciato a cambiare le carte in tavola. Peraltro, sia quando eravamo al governo con loro, sia durante il Patto del Nazareno noi non abbiamo mai avuto una corrispondenza di amorosi sensi come quella tra i leghisti e i pentastellati. È vero il contrario: che il governo Lega-Cinque Stelle sta diventano una storia d’amore, altro che incidente di percorso. È quello l’asse che sta nascendo.

A proposito del matrimonio Lega-Cinque Stelle: lei che ne pensa, dell’azione di governo, dei suoi primi cento giorni?

Parla ciò che è stato fatto. O forse sarebbe meglio dire quel che non è stato fatto: i primi 100 giorni del governo Conte - o Salvini-Di Maio, come preferite - raccontano di un governo che ha emanato un solo provvedimento oltre all’ordinaria amministrazione. Il confronto coi primi 100 giorni dell'ultimo governo Berlusconi, quello che si insediò nel 2008, è devastante: noi in tre mesi abolimmo l’Ici sulla prima casa, detassammo gli straordinari, liberammo Napoli dai rifiuti. Nel mio piccolo, io, dopo un solo mese, portai in consiglio dei ministri la proposta di legge sullo stalking, e qualche settimana dopo la legge per il garante dell’infanzia. Loro in 100 giorni hanno prodotto solo il cosiddetto Decreto Dignità, peraltro, che dice molto dei principi che ispirano questa coalizione.

Cioè?

Cioè è la prima volta che un decreto del lavoro distrugge deliberatamente posti di lavoro, pur con l’intento nobile di combattere il precariato. Il decreto dignità introduce tasse e burocrazia, laddove servirebbe il contrario. Non crea nuovi contratti indeterminati, ma nuova disoccupazione e nuovo lavoro nero. Una follia. Evidentemente, serve a Di Maio per aumentare la domanda per il suo reddito di cittadinanza.

Secondo lei perché hanno fatto così poco?

Perché è un governo ostaggio di un vizio di fondo.

Quale?

La contraddittorietà: è frutto di un matrimonio tra due visioni e due culture politiche profondamente diverse, che stanno insieme, dicono loro, in nome del cambiamento. In realtà, per ora, hanno cambiato solo idea: ci sono parlamentari che hanno fatto campagna elettorale promettendo la chiusura dell’Ilva e adesso Di Maio ha approvato il piano di rilancio di Arcelor Mittal. Altri che hanno promesso la fine dell’obbligo vaccinale, conquistando vergognosamente il consenso sulla salute dei bambini, e hanno cambiato idea pure lì. Lo stesso è avvenuto col al Tav e con il Tap. L’unica cosa su cui non hanno cambiato idea è il Sud: nulla c’era nel contratto, nulla c’è nell’agenda politica del governo. Zero assoluto. Se non governi in nome di ideali o di una visione del Paese, ti limiti a gestire il potere. E questo è quel che loro stanno facendo, è questo il senso del loro matrimonio.

Però godono di un consenso quasi plebiscitario: abbaglio collettivo?

È fisiologico. Ogni governo gode di una luna di miele, a volte dura anche un anno. Di patologico c’è che sono bravissimi con la propaganda e utilizzano i social molto meglio di chiunque altro. Peccato che lo usino anche per veicolare notizie false.

Però non può essere solo “colpa” dei social network e delle fake news…

No, ovviamente. I movimenti populisti sono cresciuti a causa di una crisi economica che è diventata crisi sociale. Sono aumentati gli squilibri tra Sud e Nord, tra centro e periferie, tra ricchi e poveri, a causa delle politiche economiche profondamente sbagliate che si sono susseguite dal 2011 a oggi e che hanno messo le ali ai movimenti pupulisti. Loro però si limitano a cavalcare la rabbia sociale, e non basta: se non ci liberiamo dalla morsa fiscale e burocratica, l'Italia non ce la farai mai.

Quando parla di movimenti populisti, sta parlando anche della Lega, che fino a prova contraria, è un vostro alleato. C’è chi dice che sia Salvini il vero capo del governo...

Salvini è il capo del governo solo nella dimensione della propaganda, cosa che spiega la sua crescita di consenso. In concreto, però, prevale l’agenda dei Cinque Stelle. Salvini ha imposto la sua linea sull’immigrazione, ma ha appaltato l’agenda economica ai Cinque Stelle, al loro pauperismo, al loro giustizialismo. È un’agenda contro le grandi opere, a favore dell’assistenzialismo, e che non ha come obiettivo prioritario la riduzione delle tasse. Per me questo è un grave errore. Il consenso può pure crescere, ma rimane un errore: se Salvini governasse con noi a quest’ora staremmo parlando di flat tax. E invece oggi quelle risorse andranno al reddito di cittadinanza.