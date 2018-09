La Xylella è la metafora perfetta per spiegare il disastro italiano

«L'unica soluzione oggi è consentire al territorio infetto di convivere con il batterio, non essendo ormai più eradicabile dalla penisola salentina». Così ha dichiarato giusto ieri Pierfederico La Notte, ricercatore del Cnr per l'Istituto per la protezione sostenibile delle piante di Bari. Secondo La Notte non ci sono strade percorribili per far scomparire la Xylella Fastidiosa, batterio killer che ha cominciato a uccidere ulivi nel 2013, e che nel frattempo pare abbia superato le due zone cuscinetto in provincia di Taranto e Brindisi, arrivando a minacciare di estendersi a macchia d’olio in tutta la Puglia, e oltre.

E forse dovremmo mandarla a memoria, la storia della Xylella, perché è perfetta per raccontare la malattia di un Paese intero, tra sottovalutazione del rischio, pensieri magici, paranoie complottiste, rifiuto delle procedure, messa in discussione di autorità scientifiche. Già, perché non basta dare la colpa dei guai a un batterio che fino al 2013 non era mai stato rilevato in Europa. Della sua presenza se ne accorgono alcuni ricercatori, osservando una più alta incidenza della OQDS, altrimenti detta “disseccamento rapido dell’ulivo”, e che porta alla rapida morte delle piante. Una malattia che non si può curare, ma solo isolare, distruggendo tutti gli ulivi malati e quelli che gli stanno attorno, per evitare contaminazioni.

Così dice il protocollo, e se fosse stato seguito alla lettera oggi probabilmente parleremmo della Xylella al passato. Ma i dettami delle troike, siano esse composte di economisti o di agronomi, a noi non piacciono. Così è nato un comitato contro l’abbattimento di piante secolari, ancorché oggettivamente malate, e «Sono arrivati gli ambientalisti! Le donne si sono buttate sotto i cingoli delle ruspe! Volevano picchiarmi!», come raccontò a La Stampa l’olivicoltore Michele De Filippis, che stava semplicemente rispettando le regole, sugli ulivi di sua proprietà. E ci si è messa pure la politica locale si è piegata alla pancia del Paese, al punto da convincere il governatore Michele Emiliano ad andare a Bruxelles per cercare di convincere la commissione che «certe misure derivanti dai trattati internazionali e dalle regole di quarantena siano inutili ed eccessive», un po’ come il rapporto deficit/PIl al 3%. E infine arriva pure un’inchiesta della magistratura, che ipotizza che a diffondere il batterio siano stati gli stessi ricercatori che l’avevano scoperto, un po’ come le Ong che aiutano i migranti a partire. O come i poteri forti della finanza globale che scatenano tempeste perfette sul nostro debito pubblico, per poi poterci massacrare con la loro austerità.