Non solo Versace: la moda italiana è terreno di razzia per i gruppi stranieri

L’azienda apparteneva per l’80% a Santo, Donatella e Allegra e per il 20% al fondo americano Blackstone entrato nel 2014 che, assieme ai Versace, ha gestito la trattiva con Michael Kors. Nonostante il rilancio, i numeri non permettevano la quotazione, ovvero la raccolta di soldi freschi. Versace ha chiuso lo scorso anno con 15 milioni di profitti. I ricavi sono fermi a quota 700 milioni da tempo, con utili e margini ridotti. In casi come questo, crescere vuol dire vendere. E se la leggenda di Gianni Versace resiste - il suo archivio è straordinario, la sua fine drammatica e misteriosa, il 15 luglio 1997 a Miami, è diventata una fiction premiata agli Emmy - i bilanci non sono all’altezza. In qualche modo la serie “American Crime Story - L’assassinio di Gianni Versace”, contestata dalla famiglia (Penelope Cruz era la biondissima Donatella) ha ricordato che cosa significava il brand negli anni ’90: modelle come dee - è stato a lui a inventare le top - edonismo puro e lusso sfrenato sotto il segno della Medusa. A Gianni Versace (prima sfilata nel 1978) è legata la carriera di Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Christy Turlington Linda Evangelista, Kate Moss. E tanto per dare un’idea di che cosa proietta quel nome nell’immaginario collettivo, ascoltate la canzone di Bruno Mars “Versace on the floor”. Evoca un abito di seta che scivola sul pavimento ( lui poi dice “Versaci”, all’americana, ma pazienza): seduzione allo stato puro.

Invece, se dovessimo definire il lusso di Michael Kors dovremmo chiamarlo “ragionevole”, vocabolo che la moda frequenta poco e decisamente non ama. Nel film “Il Diavolo veste Prada”, la terribile Miranda, alter ego di Anna Wintour, a un certo punto dice alla sua assistente: ” Rispondi sì per la festa di Michael Kors, l'autista mi accompagnerà alle nove e mezza e mi riprenderà alle nove e quarantacinque precise”. Nel 2006 Kors valeva un quarto d’ora scarso del suo tempo. Poi sono successe tante cose. Si è quotato in Borsa. E’ arrivato a 800 negozi. E’ diventato un volto televisivo grazie a “Projet Runaway”, il reality con Heidi Klum. Ha vestito Michelle Obama da first lady. Ma anche un po’ di star system: Jennifer Lopez, Gwyneth Paltrow, Catherine Zeta-Jones…Niente male per il bambino prodigio che a cinque anni contestava l’abito da sposa scelto dalla mamma ex modella per le seconde nozze con Bill Kors (troppi fiocchi), a 19 disegnava vestiti nel garage di casa, mollava la scuola per fare il vetrinista a Manhattan e a 22 presentava la prima collezione con il suo nome. Inventato anche quello, perché all’anagrafe si chiama Karl Anderson jr.