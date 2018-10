La scienza non è negoziabile (a meno che non vogliamo tornare nella preistoria)

In occasione della II edizione de "Il Manager della Negoziazione", BookCity ha accolto la nostra candidatura e inserito la presentazione del mio libro nella prestigiosa kermesse letteraria che animerà Milano nel fine settimana del 17-18 novembre 2018.

La scienza è negoziabile? Se lo è, con quali strumenti e modalità?

Competenza, fiducia, dubbio scientifico versus opinionismo diffuso, sfiducia, avversione verso la conoscenza. Di questo e altro parlerò con il Prof. Lorenzo Piemonti, a capo del Diabetes Institute Research del San Raffaele di Milano, e Francesca Ulivi, divulgatrice scientifica.

L'era dei tuttologi allo sbaraglio. Tom Nichols, professore di National Security Affairs all’Us Naval War College di Newport, in un passaggio del suo libro The Death of Expertise (La Fine della Competenza) scrive: “Viviamo in un’epoca in cui la cattiva informazione scaccia la vera informazione”. Nelle sue pagine Nichols analizza gli effetti di una società moderna che sembra aver appiattito l’autorevolezza della conoscenza e della competenza, in nome di una populistica quanto pericolosa presunta omnicompetenza dell’individuo.

L'uomo preistorico: modello superato o vogliamo tornare lì?

che - come scrisse Hofstadter in Anti-Intellectualism in American Life – “ha costantemente ridotto le funzioni che un comune cittadino può svolgere in autonomia con intelligenza e competenza”.