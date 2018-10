Burioni: “Bufale e NoVax? È colpa dei medici che si sono allontanati dai pazienti”

Cosa fare per evitare che accada ancora?

Né la politica né i mezzi di comunicazione devono più traballare tra scienza e superstizione. Molte di queste fantomatiche terapie sono salite alla ribalta dopo la sfortunata idea di qualche mezzo di comunicazione di presentarle in maniera ottimistica quando ancora dovevano essere sperimentate. E in diversi casi lo Stato ha vacillato approvando sperimentazioni cliniche. Nel caso di Stamina il Parlamento approvò uno stanziamento di 3 milioni di euro. Queste sono azioni che confondono i pazienti.

E i medici cosa devono fare per recuperare terreno?

Oggi il paziente, al contrario del passato, per guarire deve affidarsi a tanti specialisti, ognuno esperto nel suo campo, e non si sente più trattato come una persona che soffre e ha paura. Dobbiamo ripensare la nostra missione, ristabilendo il rapporto di fiducia con i malati, tornando a essere accanto ai pazienti.

Anche sui social. Come ha cominciato il suo lavoro di divulgazione su Facebook?

Nel 2015 ero in California con la mia famiglia e usavo Facebook per ritrovare vecchi amici. Finché una mia amica bolognese mi chiese di spiegare i vaccini ai genitori all’interno di un gruppo, e in quel caso mi accorsi che invece c’erano persone che spiegavano i vaccini a me. Così ho cominciato a realizzare post sui vaccini, rendendomi conto che c’era bisogno di qualcuno che desse delle spiegazioni, non solo corrette ma anche convincenti e coinvolgenti. Tornando accanto ai pazienti, appunto.

Questa sua opera però ha canalizzato su di lei anche l’odio in Rete e addirittura le minacce.

È incredibile che un medico venga minacciato perché dice che i vaccini fanno bene. Ma in questo contesto diventa ancora più importante avere la schiena dritta. Dobbiamo continuare difendere la ragione e la scienza, cioè quel metodo ha permesso alla medicina di vincere malattie un tempo incurabili e che oggi è sotto attacco da parte della disinformazione. In campo medico, le fake news possono uccidere, ed è un dovere civico smascherarle.