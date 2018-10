Il reddito di cittadinanza non servirà a nulla, soprattutto al Sud

Spesso ce lo dimentichiamo, forse perchè sembra ormai un dato acquisito, come le ferie in agosto o il freddo a gennaio, ma il pesantissimo sottosviluppo occupazionale del Mezzogiorno è sempre lì, e, questo soprattutto non ricordiamo, non è innocuo, continua a generare pesanti conseguenze per l’economia e il welfare del nostro Paese e di fatto l’impossibilità di averne uno serio.

Ci dimentichiamo in particolare delle sue dimensioni rispetto al resto d’Europa. Eppure salta subito all’occhio se paragoniamo i tassi d’occupazione giovanili delle regioni meridionali con quelle delle altre regioni d’Europa, anche delle più povere.



Il 26,9% della Sicilia non è solo poco confrontabile con le percentuali vicine all’80% di Germania, Austria, Paesi Bassi, Inghilterra, ma anche con le regioni più depresse dei nostri vicini mediterranei. In Andalusia ed Estremadura in Spagna si rimane per esempio al di sopra del 40% di occupazione, così come in gran parte delle regioni greche, solo in Epiro si scende al 25,7%.

Nel nostro Mezzogiorno, solo in Abruzzo si sale a un tasso del 41,7%, comunque un valore inferiore a quello di quasi tutte le aree di Paesi pur con redditi inferiori ai nostri, a Est per esempio.

E, per inciso, non aiuta il fatto che nelle grandi regioni del Nord con maggiore occupazione, Lombardia e Veneto, il tasso di poco maggiore del 56% non sia paragonabile a quelle cui queste aree vengono paragonate, le varie zone della Baviera, per esempio, dove si veleggia intorno al 75%.