Occhio Cinque Stelle: con il Tap e con la Tav vi giocate elettorato e identità

L'ultima battaglia simbolica sulle grandi opere resta quella della Tav in Val di Susa: sulle altre il Movimento Cinque Stelle ha dovuto arrendersi alla perentorietà dei fatti. Non si può chiudere l'Ilva di Taranto per farne un parco giochi, seguendo la vecchia provocazione di Beppe Grillo. Non si può rifare il Ponte di Genova coi ristoranti e le piste da skate sopra, come pensava Danilo Toninelli. Non si può, soprattutto, fermare il Trans Adriatic Pipeline, cioè il gasdotto Tap, già quasi completo per due terzi, arrivato fino alle coste dell'Albania e prossimamente in allestimento nel tratto sottomarino fino a San Foca, Puglia.

Sul Tap cade uno dei capisaldi ideologici del Movimento e le animose proteste viste ieri nel Salento, con le bandiere e le foto dei parlamentari bruciati in piazza, sono probabilmente solo un antipasto. In tutta Italia i grillini hanno aggregato come calamite, per anni, comitati cittadini, di valle, di montagna, di quartiere, ostili a ogni forma di intervento sul territorio non solo per un'idea conservativa dell'ambientalismo ma anche per un'intima avversione alla modernità e ai collegamenti che, in fondo, sono il vero simbolo della globalizzazione, con i suoi vantaggi e i suoi difetti.