Anche il maltempo è colpa dell’Europa: ormai il cinismo di Salvini non conosce limiti

«Per mettere in sicurezza il territorio nazionale servono 40 miliardi di euro. Mi impegno di raccogliere e spendere con l’auspicio che non arrivino letterine di contestazione da Bruxelles perché spendiamo troppo». Così parlò Matteo Salvini, ieri a Belluno, in visita a gente che aveva perso tutto, devastato dalle terribili tempeste dei giorni scorsi. «La letterina dall’Europa arrivata nei giorni scorsi finisce in archivio per quanto mi riguarda», ha aggiunto. E basterebbe questa, in fondo, come caso scuola, come prova di dove possa arrivare il cinismo di un politico, capace di usare una tragedia e dei morti per rinfocolare la sua polemica personale con chi, la Commissione Europea, in questo caso, non ha alcuna responsabilità della devastazione nel bellunese, o dei morti in Sicilia. O, peggio ancora, per spostare l’attenzione e il bersaglio da chi, al governo del Veneto dal 1995, come la Lega, forse qualche responsabilità sulla mancata manutenzione del territorio ce la potrebbe pure avere.

È in ottima compagnia, in ogni caso, Matteo Salvini. Perché in fondo lo stesso fece Matteo Renzi, giusto due anni fa, quando il terremoto devastò il centro Italia: «È Impensabile che crollino le scuole in nome della stabilità europea», disse in un accorato intervento al Politecnico di Milano. E anche allora, tu guarda, eravamo in piena trattativa con Juncker e soci per strappare brandelli di flessibilità. E anche allora, coincidenza doppia, eravamo in piena campagna elettorale, oggi alle prime curve di quella delle elezioni europee, allora alle ultime di quella per il referendum costituzionale. Il momento perfetto per prendersela con l’Europa: se poi si può strumentalizzare una tragedia, ancora meglio.