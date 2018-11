Carlo Rovelli: “Poeti e scienziati fanno lo stesso mestiere”

Quando, nel 1960, Saint-John Perse, il grande poeta del secolo – leggete almeno Anabasi e Esilio – che con il suo vero nome, Alexis Léger, è stato tra i politici più alti e austeri di Francia – ‘braccio’ di Aristide Briand, accompagnò Édouard Daladier alla famigerata Conferenza di Monaco del 1938, e fu il solo a pigliare a male parole, e quasi a manate, Adolf Hitler – passò per Stoccolma a ritirare il Nobel per la letteratura disse una verità sconcertante.

«Ogni creazione della mente è anzitutto ‘poetica’… da quella prima notte in cui due uomini ciechi tentarono la loro via, il primo equipaggiato con gli strumenti della scienza, l’altro con i lampi dell’immaginazione, chi fece ritorno per primo, portando un carico di breve fosforescenza? La risposta non è importante. Il mistero è comune a entrambi. La grande avventura di una mente poetica non è diversa dal progresso drammatico della scienza moderna. Gli astronomi parlano con sorpresa della teoria dell’universo in espansione, ma non si espande con minor forza l’universo morale dell’uomo. Fin dove si spostano le frontiere della scienza, sopra l’arco di queste frontiere, si sentono i segugi del poeta alla caccia».

Questo brano mi pare formidabile a sigillare i rapporti tra arte e scienza, tra poeta e scienziato, entrambi a sondare gli enigmi dell’universo, del cosmo che è dentro e fuori dall’uomo. Spesso il poeta intuisce ciò che non si vede – e lo scienziato, in fondo, feconda l’invisibile. Con Carlo Rovelli, fisico teorico che ha il talento della divulgazione – tra i suoi libri, ricordo La realtà non è come ci appare, Sette brevi lezioni di fisica, L’ordine del tempo – il mio dialogo è iniziato, da barbaro e baro, intorno alla poesia, a Giacomo Leopardi – fu uno scontro, in realtà – è proseguito condividendo l’ammirazione per Rainer Maria Rilke – che Rovelli usa come grimaldello lirico in alcuni libri – e ricordo un suo articolo sul Sole 24 Ore, pubblicato il giorno in cui compivo 36 anni – era l’8 febbraio del 2015 – in cui il fisico si domandava se “c’è relazione fra la scienza di Nabokov e la sua letteratura?”. Nabokov, come si sa, era uno studioso di lepidotteri assai più che dilettante, come Saint-John Perse passò parte della sua vita da Nobel laureato a fare il geologo (proseguendo su questa scia, tra i tanti esempi, Paul Celan collezionava manuali di mineralogia e le sue poesie andrebbero lette consapevoli di questa passione). Ora l’attività da elzevirista sui giornali di Rovelli – che spesso si è attirato antipatie, per questo mi attrae – è raccolta in un libro edito dal Corriere della Sera, che s’intitola Ci sono luoghi al mondo dove più che le regole è importante la gentilezza. La poesia è esercizio alchemico, estasi sperimentale cavalcando i giaguari, occhi gettati nelle fauci del buco nero. Così, contatto Rovelli per un dialogo dinamico tra il poeta impenitente e il fisico di fama. Lui ci sta.