Stesso deficit, ma per investimenti: ecco la proposta che dovremmo fare all’Europa

Juncker e Moscovici potrebbero non aver molto da eccepire: la tragedia del Ponte Morandi è l’indizio che c’è un sistema di viadotti che va messo in sicurezza, ad esempio. Così come del resto, le tragedie mancate dei soffitti che crollano nelle scuole sono la prova che ci sarebbe un bisogno enorme di nuova edilizia scolastica, anche per ridare dignità e orgoglio a un’istituzione morente. E ancora, la qualità dell’aria e il cambiamento climatico imporrebbero un massiccio intervento di riqualificazione energetica dei nostri edifici residenziali, parliamo di quelli costruiti tra gli anni ’60 e ’80, affinché diventino case passive, a consumo zero, come avviene in Germania e in Olanda.

Si tratta di interventi ad alto moltiplicatore, che metterebbero in moto l’economia molto più dei soldi ai pensionati e dei sussidi ai disoccupati. Che ridarebbero spinta a un settore dell’edilizia e delle costruzioni che è la reale spina dorsale dell’Italia e che ancora non è ripartito. E che produrrebbero, ne siamo certi, una complessiva iniezione di fiducia nel futuro in tutto il Paese: vede le gru e i cantieri non è solo gioia per gli occhi degli Umarell, ma percezione viva di una nazione in moto, che sta cambiamento, che sta costruendo il proprio domani. Così come portare i propri figli in scuole nuove di zecca, così come vivere in case che non consumano energia.

Fossimo in Salvini, Di Maio, Conte e Tria ci penseremmo bene. Alle europee il governo ci andrebbe comunque con la medaglia del 2,4% appuntata sul petto, magari con una crescita superiore del Pil e con le opposizioni costrette a far buon viso a cattivo gioco, di fronte a una proposta politica coraggiosa e di buon senso. Meglio questo o un simulacro di Quota 100, di reddito di cittadinanza e di flat tax, patacche costosissime che non c’entrano nulla con le promesse (molto molto più costose) fatte a cittadini italiani in campagna elettorale?