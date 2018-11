Alle fondamenta della Costituzione: Pietro Nenni e il ministero per la Costituente

Pubblichiamo uno stralcio dell’introduzione di Gianvito Mastroleo (presidente Fondazione Giuseppe Di Vagno) al libro “Le Fondamenta della Costituzione: Pietro Nenni e il Ministero per la Costituente” (ed. Rubbettino), che sarà presentato mercoledì 28 novembre (ore 10.30) a Roma alla sede della Federazione Nazionale Stampa Italiana.



Pietro Nenni nella coscienza civile è tuttora vissuto come il vero Padre della Repubblica. Infatti, fu colui che anche nella sinistra vi credette di più; colui che nel referendum per la Repubblica si battè con maggiore impegno e convinzione. Ma non meno importante e risolutivo, ancorché meno conosciuto, fu il suo contributo di ministro per la Costituente svolto in poco più di un anno, a partire dal 12 luglio 1945, data del decreto luogotenenziale che istituì il Ministero che precedette l’elezione e preparò il lavoro dell’Assemblea costituente.

Sicché, nel tempo nel quale si celebrano i settant’anni della Repubblica e della Costituzione, un anniversario assai significativo, si è ritenuto utile se non doveroso, ripercorrere i mesi che furono, appunto, le “fondamenta della Costituzione” delle quali Pietro Nenni fu il primo, fra i più saggi maestri costruttori; un lavoro nel quale ebbe come autorevole suggeritore, se non guida, Massimo Severo Giannini, un giovane studioso che negli anni si sarebbe imposto come scienziato, caposcuola del pensiero e della scienza amministrativa italiana. Che a differenza di Nenni, figlio del popolo, era “figlio d’arte”: nel ventennio suo padre, Amedeo Giannini, era stato professore di diritto della navigazione, ambasciatore, consigliere di Stato e scrittore.

Nenni comprese ben presto che il problema che l’Italia postfascista avrebbe avuto, anzi che già aveva dinanzi, non era solo chi avrebbe governato ma soprattutto la necessità di pensare alle condizioni, ai nuovi meccanismi e alla possibilità stessa del governare, e di rendere più efficace e anche più aperta la funzione di governo – un complesso di problemi, forse, tuttora aperto in Italia, ma presente anche in Europa. E che gli strumenti disponibili per raggiungere l’obiettivo avrebbero dovuto essere di tipo sia politico che istituzionale: politico, innanzitutto, con il ruolo dei partiti; istituzionale, perché avrebbero dovuto investire il rapporto tra partiti e istituzioni.

Nenni sapeva anche che quanto più produttivo fosse stato il versante politico, tanto meno sarebbe stato necessario ricorrere a quello istituzionale, e viceversa. Ma comprese ben presto che in mancanza di un efficiente ed efficace sistema produttivo i margini per la ridistribuzione della ricchezza sarebbero risultati pressoché nulli. Non accade per caso, dunque, che l’attività di Nenni ministro per la Costituente, impegnato a predisporre utili dossier per l’Assemblea che presto sarebbe stata eletta, si sia concentrata su: democrazia, partiti, economia.