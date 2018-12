Il grande salto di qualità della Cina: torna il Forum Fimi

Soddisfazione per la nuova edizione dell’evento espressa anche da Detlef Braun, Member of the Executive Board di Messe Frankfurt: «Da sette anni Fimi intende offrire strumenti concreti alle aziende italiane che per competere hanno necessità di rinnovarsi in base alle trasformazioni socio-economiche nelle diverse aree del mondo. L’appuntamento 2018 proseguirà l’approfondimento sulla Cina iniziato lo scorso anno, mettendo al centro del dibattito il concetto di qualità nella crescita dei consumi e nell’avanzamento tecnologico. Messe Frankfurt, che è presente nel Paese da oltre trent’anni, ha seguito da vicino i cambiamenti nello stile di vita dei consumatori. La recente apertura del governo offre alle imprese internazionali nuove fondamentali opportunità».

Tra le aziende che parteciperanno alla tavola rotonda “Dialogo tra aziende italiane e cinesi: la qualità come nuovo benchmark nelle produzioni, nei consumi, nel lifestyle”, ci sarà anche Gruppo Beghelli, che proprio in Cina ha radicato la sua presenza lunga 20 anni. «Siamo presenti già dagli anni Novanta a Hong Kong e con strutture produttive a Yizheng», spiega Fabio Pedrazzi, consigliere delegato di Gruppo Beghelli. «La presenza in Cina è una scelta legata sia ad aspetti produttivi che ad attività innovative, facenti capo alla Beghelli Innovation China. Sul mercato cinese la proposta del Gruppo è legata alle più avanzate applicazioni dell’illuminazione ad alta efficienza energetica e all’illuminazione di sicurezza integrata nei cosiddetti “Intelligent Lighting Systems».

L’appuntamento è per il 5 dicembre dalle 9 alle 13. La partecipazione è gratuita. Per registrarsi, cliccare qui.