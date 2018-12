Rompere con il Nord o con i Cinque Stelle? Il grande dilemma di Matteo Salvini

Calma e gesso. È ancora presto per gridare alla rivolta del Nord contro il governo gialloverde, soprattutto in giorni di rivolte vere, dall’altra parte delle Alpi. Però gli indizi per dire che qualcosa si sta muovendo, che più di qualche fuocherello si è acceso, che l’incendio può scoppiare da un momento all’altro. In Veneto, dove gli imprenditori sono imbufaliti per il decreto dignità che irrigidisce il mercato del lavoro, o per il reddito di cittadinanza, di fatto un’ulteriore trasferimento di denaro da Nord a Sud. In Lombardia, dove la guerra con l’Europa è mal digerita da territori che producono il loro benessere nell’interscambio con l’estero, e che vivono nel terrore che le frontiere si chiudano e sui prodotti italiani cali la mannaia dei dazi. E ancora, nel Piemonte delle madamine di piazza Palazzo, dove trentamila cittadini si sono ritrovati sotto il municipio per manifestare per la Tav e contro la paralisi e l’inazione della giunta Appendino. In Liguria, infine, dove il crollo del ponte Morandi non ha lacerato solo la città, ma ha aperto una faglia enorme tra la città e la regione che vogliono la Gronda e il Terzo Valico e quel Movimento Cinque Stelle che nasce sotto la Lanterna.

Lo chiamano il partito del Pil, non fosse altro perché è in queste quattro regioni che si produce quasi il 40% di tutta la ricchezza italiana, ben più della metà se si sommano Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, il Nord al completo. E non è un caso che Matteo Salvini, lo scorso fine settimana, abbia preso carta e penna per indirizzare una lettera a ciascun giornale locale del settentrione. Perché questa è casa sua e della Lega. E se un politico di razza come lui si spinge a fare un’operazione così inedita e irrituale, vuole dire che sente il rumore del nemico. Un nemico che non è rappresentato da questo o quel partito, da Berlusconi o dal Pd, per intenderci, ma dal suo stesso popolo, la comunità operosa del Nord.