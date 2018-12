Questa ragazza si chiama Greta Thunberg e sarà lei a cambiare il mondo, non i gilet gialli

Di fronte a tutto questo Greta dice due cose: che dovremmo essere più responsabili del casino che abbiamo creato. E che dovremmo arrabbiarci di più. E quando lo dice, con la sua voce da quindicenne, viene voglia di credere che sia lei la vera nemesi alla rabbia conservatrice, impaurita e senza futuro dei gilet gialli. Non la risposta compassata delle élite, che guardano dall’alto verso il basso ogni forma di dissenso, salvo poi usarlo come pretesto per non cambiare nulla. E nemmeno la repressione violenta e securitaria di chi si occupa solo degli effetti delle proteste, e mai delle cause.

No, quella di Greta è una rabbia uguale e contraria. Quella di chi vede minacciato il proprio futuro, dalla paura che paralizza il presente. Quella di chi è consapevole dei rischi di un modello di sviluppo che fa passare in cavalleria rapporti come quello dell’International Panel on Climate Change, che enumera, con tutte le verifiche scientifiche possibili, i rischi devastanti della strada che abbiamo imboccato e che ci ricorda brutale quanto sia sempre più difficile cambiarla. Quella di chi chiama la politica a un assunzione di responsabilità verso i suoi elettori di domani, non solo in ambito ambientale, che ricorda alla politica quanto stia sistematicamente violando il patto generazionale su cui si regge ogni società organizzata.

Per questo, forse, varrebbe la pena occuparsi più di Greta Thunberg, che dei gilet gialli, anche se la sua protesta non riempie le piazze e non mette a ferro e fuoco un bel nulla. Perché Greta si è messa in testa di cambiare il mondo, mentre i gilet gialli vogliono evitare che cambi. Perché Greta ha in testa il bene comune, suo, dei suoi figli, dei suoi simili ovunque nel mondo, mentre i gilet gialli, per quanto sia legittimo farlo, hanno in testa solo il loro portafogli, o la loro bolla carburante. Perché se ci fossero più Greta Thunberg forse i gilet gialli non ci sarebbero nemmeno. O forse, chissà, protesterebbero assieme per chiedere uno sviluppo più equo e più sostenibile. Perché è lei la vera minaccia allo status quo, non loro.