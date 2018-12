C’era una volta Macron: sembrava un liberal, ed è il peggiore dei padroni

E se fossimo già, quasi, al "C’era una volta Macron"? Chi mai avrebbe immaginato per il tecnocrate Emmanuel un destino terminale, l’elicottero pronto lì sul tetto dell’Eliseo, come già gli americani, un tempo, nell’ambasciata di Saigon, o comunque, se non proprio quello, la “DS présidentielle”, già accordata per schizzare via al primo sentore di rivolta che si fa rivoluzione, evidente conclusione di una carriera che, almeno inizialmente, confidavamo invece brillante, invidiabile, unica. O piuttosto, perdonate l’iperbole nella sequenza delle possibili vie di fuga repentina, degna di un Noriega, povero Macron privo tuttavia della maschera tragica - la “cara de piña” - e insieme caricaturale dell’uomo di Panama, semmai da scolaretto disegnato da Sempé. Macron che, assente come sempre alle leggi dell’empatia, si rivolge ai suoi concittadini, meglio, sembra parli della Francia in terza persona, quasi non fosse direttamente affar suo, un piccolo mea culpa, forse neppure tale, faremo, sì, faremo, ho dato disposizione si faccia… Quasi la Quinta Repubblica voglia cedere il passo a una possibile Sesta.

Ma cominciamo dalle (migliori?) premesse: come altri leader francesi post-gollisti, segnati dall’olio santo e dalle insegne della moderazione, Macron si era annunciato muovendo da slogan impeccabili da blazer, parole come “confiance”, degne di un Raymond Barre o il Giscard d’altri tempi, fiducia, sì, fiducia. Lo so, che il suo programma recitava in verità più dinamicamente un “En marche”, parafrasi della “Marsigliese” e insieme, implicitamente, degli indicatori economici, parole perfette, in tinta per un ex grande burocrate della Banca d’affari Rothschild, eppure, meno di due anni dopo, a giudicare dal monte premi politico, la sua marcia sembra ormai mostrarsi affannosa, effimera, frutto di un eccessiva valutazione di sé, fallimentare il programma neoliberista e il profilo securitario che tuttavia non ha scaldato l’anima già poujadista del paese, segno di un ircocervo politico che trasfigura i propri trascorsi nel governo socialista di Hollande in un’altra prospettiva, come dire, padronale.