Vignette vertiginose, tornano gli Scarabocchi di Maicol&Mirco

Mentre sui giornali i vignettisti invecchiano nel disinteresse dei lettori parlando dei fatti del giorno — l'età media, anche dopo la prematura scomparsa di quello bravo, Vincino, è più alta di quella dei senatori a vita — attraverso il web si stanno diffondendo come un virus le vignette di un artista che non ha mai parlato di attualità: 143mila follower sulla loro pagina Facebook. Quasi trentamila, in aumento, sul loro più recente account Instagram. Centinaia di like e condivisioni ogni giorno. E ancora: sette libri autoprodotti, un romanzo a fumetti, un'opera omnia in pubblicazione e un manuale che racconta come si fanno.

Insomma, Gli Scarabocchi di Maicol&Mirco, in pochi anni e senza alcuna pubblicità tranne il passapaprola, sono diventati una delle realtà più importanti e notevoli del vivissimo mondo del fumetto contemporaneo italiano, e a differenza del mondo che ci circonda, sempre più a pezzettini, gli Scarbocchi di Maicol&Mirco, quando iniziarono a comparire su Facebook, nel 2012, erano identici a quello che sono oggi. Pochi tratti neri su uno sfondo rosso sangue. Immediati e dolorosi come un cazzotto nei denti. Profondi e affilati come una lamata dritta al cuore.

Se funzionavano all’epoca, se continuano a funzionare ancora oggi, è proprio per questa loro immediata profondità, un paradosso che ce li ha fatti definire — proprio su queste pagine — come uno scontro frontale tra Giacomo Leopardi e Quentin Tarantino, uno scontro che si lascia indietro una valanga di morti, quasi sempre suicidi, ma nel contempo anche un senso di pace che solo la profondità assoluta sa dare.

Oggi, a distanza di 6 anni dal loro esordio, gli Scarabocchi di Maicol&Mirco si sono guadagnati a livello editoriale qualcosa che il 99 per cento degli autori hanno il coraggio di fare solo alla fine della loro carriera: l’Opera Omnia, di cui il primo volume, intitolato Argh, è nelle librerie grazie a Bao Publishing, che nei prossimi mesi, ma forse ci vorranno anni, completerà la raccolta universale di questi colpi di fioretto a forma di fumetto.