Qui ci sono più pesci che esseri umani: il dramma dello spopolamento in Giappone

Nel 2030 la città con il più alto numero di abitanti del mondo sarà Tokyo. Un risultato che, dal momento che il Giappone è uno dei Paesi con il più basso tasso di natalità del pianeta, raggiungerà in un solo modo: rubando abitanti alle città e ai paesi circostanti.

Il fenomeno è già evidente: lo spopolamento delle zone rurali e perferiche è sempre più comune e le diverse iniziative prese dai vari comuni per contrastarlo (ad esempio regalando terre e case alle giovani coppie, o trasformando le vecchie e inutili elementari in acquari) sembrano non bastare. Ci vuole qualcosa di più: in questo caso, ci hanno provato con un po’ di creatività.

Succede a Toyone, nella prefettura di Aichi, paesino noto per l’allevamento dello storione (da cui deriva, come è noto, il caviale). I pesci sono tanti, fanno notare, molti di più degli esseri umani. Tanto che, si può dire come fa questo manifesto che vorrebbe essere spiritoso, “venite a mangiarne un po’”, che loro da soli non ci riescono.