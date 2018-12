Dalla Siria all’Iran: Trump sta distruggendo l’America per salvare se stesso

In secondo luogo viene lasciato uno spazio di manovra enorme al Cremlino, che ora potrà gestire la mediazione tra il regime di Assad, i curdi (ex) alleati degli Usa che controllano parti significative del territorio siriano (e giacimenti petroliferi), e la Turchia di Erdogan che vedi questi ultimi come pericolosi terroristi. Certo, c’è il rischio di un effetto boomerang per Mosca nel caso in cui non riesca a condurre in porto una buona mediazione. Ma finora Putin è stato abile a far pesare la supremazia militare russa sul terreno, per poter distribuire favori agli interlocutori – ad esempio ha lasciato a inizio 2018 che la Turchia conquistasse il cantone curdo di Afrin, in cambio del suo aiuto nel condannare di fatto la ribellione siriana al totale fallimento – e per posizionarsi al centro della diplomazia mediorientale. Non è un caso che Iran, Arabia Saudita e Israele vedano ora nella Russia un interlocutore imprescindibile a livello regionale.

In terzo luogo viene mandato un messaggio contraddittorio – l’ennesimo – nei confronti dell’Iran. La Repubblica islamica è tornata ad essere un nemico giurato per Washington, che ha stracciato l’accordo sul nucleare e ha ridato pieno sostegno ai propri alleati storici, Tel Aviv e Riad. Eppure, con il ritiro dalla Siria, gli Usa perdono di fatto le postazioni sul terreno da cui potevano controllare il corridoio sciita, che dalle propaggini orientali dell’Iran arriva – via Iraq, Siria e Libano – fino al Mar Mediterraneo, e rafforzano l’alleato siriano di Teheran. Lasciare questa situazione nelle sole mani dei Saud e di Netanyahu, che a loro volta piegano non di rado la politica estera a esigenze di stabilità interna e a cui non mancano nemici anche tra i Paesi sunniti, potrebbe essere rischioso e controproducente rispetto all’obiettivo di isolare l’Iran sciita.

Ultimo, ma non meno importante, affermare che la guerra all’Isis sia vinta e terminata è un azzardo notevole per un presidente Usa. In Siria e in Iraq gli uomini del Califfo non controllano più intere porzioni di territorio ma continuano a scomparire e ricomparire, come un fenomeno carsico, colpendo e seminando morte e terrore. In Afghanistan in compenso pare stiano guadagnando terreno. Se, complice il ritiro americano oggi, la situazione dovesse degenerare domani, sarebbe difficile per Trump giustificare le sue scelte.