La vera sciagura del 2019? Trump e le banche centrali (che faranno più danni della recessione)

Dalla fine della seconda guerra mondiale un mito dannoso si aggira per il mondo occidentale, ovvero che i governi, attraverso “la buona politica”, possano evitare le recessioni economiche generando un mondo di perpetua crescita e piena occupazione. Nel termine “governi” van comprese le banche centrali le quali – alla faccia delle cretinate sovraniste ma anche delle teorizzazioni di chi ne sogna una “indipendenza” tanto indefinita quanto improbabile – vengono caricate infatti della responsabilità principale: “stampare” la moneta che compie il miracolo. Il mito in questione – quello delle politiche capaci di eliminare il ciclo invece di assorbirne l’impatto sul corpo sociale attraverso strumenti assicurativi – è una fantasia basata sul sogno popolare della cornucòpia ed alimentato dal keynesismo populista che mischia spesa pubblica a go-go con banche centrali che “stampano” trillioni regalandoli a destra e manca.



Quando si adottano per molti anni politiche basate su assurde fantasie, le conseguenze rischiano di essere gravi. Accadde nel 2010-2011, in Europa, con il debito pubblico accumulato per decenni da politici che con esso avevano comprato elezione dopo elezione. Accadde nel 2007-09, negli USA, con quello privato finanziato da un sistema bancario a cui la Fed, guidata da un Greenspan convinto d’essere l’ubermensch, aveva permesso di tutto. Era accaduto anche prima: durante il decennio degli anni ’70 la ricerca della crescita via debito pubblico ed espansione monetaria aveva regalato solo stagflazione all’intero mondo occidentale. Per essere curata essa richiese, atto più unico che raro, un esplicito abbandono del mito e l’adozione di un realismo politico che oggi rimpiangiamo e di cui avremmo invece grande bisogno, sia in Europa che negli USA.

Una volta ancora, infatti, è dallo scontro politico in atto negli USA e dalle ambizioni politiche del suo presidente che viene, nell’immediato, il pericolo maggiore. Che una qualche forma di rallentamento nella crescita reale e nella profittabilità dei settori ciclici stesse arrivando era chiaro da tempo ed il mercato azionario aveva già scontato l’evento. Ma ecco che, da un lato, ti arriva la Fed la quale – oramai sottomessa al mandato politico di fare il miracolo nel caso la recessione arrivi – vuole aumentare i tassi al più presto. Deve farlo perché, avendoli lasciati bassi troppo a lungo per compiacere il politico precedente, se non li aumenta di almeno 200 punti base, non avrà spazio per abbassarli quando la recessione, che così facendo rischia di favorire, lo richiederà! Dall’altro ti arriva Trump ad esigere che agli shock reali (fra cui le sue politiche) si ponga rimedio iniettando maggiore liquidità e tenendo i tassi bassi. Risultato: confusione ed incertezza, ovvero ciò che gli operatori economici odiano di più e che fa crollare le borse.