Le più istruite, le meno occupate: perché la questione femminile è la vera grande vergogna italiana

Ce lo prendiamo un impegno per il 2019? Che davvero cominciamo a occuparci seriamente della questione di genere, una delle più gigantesche ingiustizie sociali del nostro Paese? Potremmo dirlo a prescindere dai dati, ma ce ne sono un paio, recentemente pubblicati dal Word Economic Forum nel suo annuale rapporto sul Global Gender Gap che meritano più di una riflessione: siamo infatti il primo paese al mondo - primo! - per quantità di donne che si iscrivono a percorsi di formazione terziaria, dall’università in su. Ma siamo 118esimi su 140 - peggiori in Europa, peggiori in Occidente - per partecipazione femminile alla vita economica del Paese. E, se vogliamo peggiorare ancora le cose, 126esimi per parità di trattamento economico.

La ridiciamo meglio: stiamo buttando nel cesso la componente femminile più scolarizzata al mondo. Nel dettaglio: per ogni cento maschi iscritti all’università, ci sono 136 donne. A completare il percorso di studi è il 17,4% della popolazione femminile, contro il 12,7% dei maschi. E sono donne il 60% circa dei laureati con lode. Le donne si laureano di più e meglio, insomma. E non è una novità. Perché allora, su 10 persone che scoraggiate che smettono di cercare lavoro, sei sono donne? Perché la disoccupazione femminile è di tre punti percentuali più alta di quella maschile? Perché il part time, molto spesso imposto, riguarda il 40% delle lavoratrici e il 16% dei lavoratori?

Non sono domande da manifestazione femminista. Nel Paese che cresce meno di tutto l’Occidente dovrebbero essere il primo punto all’ordine del giorno di un consiglio dei ministri o di tutte le tavole rotonde alla ricerca di magiche ricette per far ripartire l’Italia. Eccovela sotto il naso, fenomeni: mettere al lavoro la parte più istruita della popolazione. Sono i numeri che parlano: secondo l’agenzia europea Eurofound il costo complessivo per l’Italia della sottoutilizzazione del capitale umano femminile è pari a 88 miliardi di euro, cioè al 5,7% del Pil, il 23% di tutta la ricchezza persa in Europa a causa della discriminazione di genere.