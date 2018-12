Scappate finché potete: la fatturazione elettronica è il mostro finale della burocrazia italiana

Avere un computer, uno smartphone o un tablet. Richiedere all’Agenzia delle Entrate un codice univoco di identità digitale, che si chiama SPID. Abilitare la firma digitale ed essere in possesso di una PEC. Studiare per dotarsi di competenze informatiche minime, almeno per capire che cosa sia un file XML e per orientarsi tra le offerte private e a pagamento di programmi gestionali per compilare, gestire e inviare le fatture. Questo è quello che saranno tenuti a fare tutti coloro che, dal 1° gennaio 2019, saranno tenuti a emettere fatture elettroniche.

Il tanto atteso e temuto obbligo di fatturazione elettronica entrerà ufficialmente in vigore proprio a inizio anno e, nonostante la gran quantità di toppe, limiti ed esenzioni apportate in corso d’opera per salvare dal naufragio la più mastodontica operazione di digitalizzazione mai tentata al mondo da un’agenzia tributaria — in Europa ci ha provato solo in Portogallo, ma non è andata esattamente bene — il nuovo sistema potrebbe essere una vera e propria bomba a mano lanciata nel corridoio incasinatissimo del lavoro italiano, che si scambia all’anno circa 1,5 miliardi di fatture, di cui per ora solo 80 milioni circa — il 5,3% — sono elettroniche.

«A trenta giorni dall'entrata in vigore dell'obbligatorietà della fatturazione elettronica», diceva preoccupato a fine novembre il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, «sull'intera vicenda regna ancora la confusione. Temiamo che questa situazione possa generare il caos» e proseguiva: «c’è ancora poca chiarezza sulle categorie esentate, c’è un pezzo non irrilevante del Paese privo di una copertura Internet».