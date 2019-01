Sprofondo Sud: per un meridionale su tre la cultura non esiste (e va sempre peggio)

Andare in discoteca, allo stadio, al cinema costa come e più che visitare un museo o comprare un libro. Eppure questi soldi vengono spesi nella stessa misura o quasi anche laddove i redditi sono inferiori. Non ci si può quindi attaccare in modo consolatorio all’argomento della maggiore povertà.

Vi è una carenza di stimoli culturali al Mezzogiorno, di cui si deve prendere atto. Piuttosto vi è da chiedersi l’opposto, se sia questa minore fame di cultura a contribuire al minore sviluppo economico del Sud.

Viene spontaneo mettere in collegamento i due elementi, ma correlation is not causation, lo sappiamo. È più probabile che a monte vi siano ragioni che determinano contemporaneamente un dinamismo economico e culturale molto deboli.

La qualità dell’istruzione, per esempio, che i test Invalsi, per quanto detestati (anche perchè rivelano verità antipatiche) mostrano essere costantemente molto minore al Mezzogiorno, con gli studenti calabresi o campani che ottengono risultati inferiori anche rispetto agli studenti di origine straniera, ma residenti al Nord.

Il secolare divario tra Centro-Nord e Sud Italia non può essere solo affrontato come una questione di maggiore o minore Pil, di presenza o meno di imprese produttive. Non c’entra solo l’economia, insomma.

Non è un caso che decenni di interventi straordinari, di aiuti, anche europei, non hanno avuto successo, al di là della malagestione che li ha caratterizzati. Al contrario di quanto accaduto in altre aree come la Germania Est, o i Paesi dell’Europa Orientale che si stanno avvicinando velocemente ai livelli di sviluppo italiani (superando ormai quelli del Mezzogiorno, appunto). In Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, basti guardare i test Pisa, vi è una situazione strutturale, a livello di istruzione e cultura, molto migliore.

Le infrastrutture sono indispensabili allo sviluppo, ma non ci sono solo ponti e autostrade, vi sono anche quelle immateriali, la cultura è tra queste, e gli investimenti tanto invocati probabilmente dovrebbero iniziare a essere mirati al rafforzamento di queste, prima che sia troppo tardi.