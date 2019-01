Il video di Bonafede è la prova finale: i Cinque Stelle inseguono Salvini e destra (ma gli riesce malissimo)

Su quasi duemila commenti ostili, ieri sulla bacheca facebook di Alfonso Bonafede, non ce n'erano più di dieci in sua difesa. Il videoclip musicale (colonna sonora stile Braveheart) con cui il ministro della Giustizia ha celebrato l'arrivo in Italia di Cesare Battisti, mostrato mentre scende dall'aereo, viene caricato in macchina, rilascia le impronte digitali, deve aver sconcertato il popolo Cinque Stelle. In fondo, era un mondo che aveva conquistato i riflettori solo pochi anni fa gridando «Rodotà» sotto il Parlamento, per celebrare un'idea alta, rigorosa, “etica” delle istituzioni e della democrazia. È comprensibile che sia smarrito dall'esibizione di un Guardasigilli – figura terza per eccellenza in ogni vicenda giudiziaria – che trasforma un arresto e un'estradizione in una parata mediatica dal sapore tribale.

Non si era mai visto. Nemmeno in casi ben più clamorosi. Renato Curcio, Totò Riina, Renato Vallanzasca furono presi e sparirono nelle patrie galere accompagnati da comunicati di soddisfazione ma mai dalla faccia di un ministro, tantomeno di un ministro della Giustizia. Il solo precedente è quello di Oliviero Diliberto, che andò a prendere Silvia Baraldini, detenuta negli Usa trasferita a scontare la sua pena in Italia dopo un lungo contenzioso: anche lui fece la figura del cretino vanitoso e fu seppellito dalle critiche dei suoi stessi compagni nonostante il caso fosse molto diverso (la Baraldini era già in galera e sollecitava lei stessa il rimpatrio).

C'è da interrogarsi sullo snaturamento del M5S, su questa svolta securitaria e manettara che da tempo ha sostituito l'originario immaginario grillino – un Peace&Love aggiornato ai tempi della rete – con narrazioni più ansiogene e cupe, col batter di stivali dell'esercito per riparare le buche a Roma, con l'avallo di misure restrittive per i rifugiati e persino per gli enti di beneficienza, e infine con questo show costruito intorno a un ergastolano ultrasessantenne, così palesemente fuoric dalla storia che i poliziotti si mostrano a volto scoperto mentre lo portano in galera.