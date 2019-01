“Fermate il compagno Dibba”: lo scontro tra Salvini e Di Battista rischia di far esplodere il governo gialloverde

Boom. L’uscita non è stata gradita dai vertici di via Bellerio che invece hanno apprezzato il silenzio di Luigi Di Maio. «Se continua così, arrivederci e grazie», si lascia andare alla buvette un parlamentare che appartiene al cerchio magico di Salvini. «Sta esagerando, è inaffidabile. Di Maio ci aveva assicurato che non avrebbe mai superato un certo livello di scontro», rincara un’altra voce autorevole del mondo leghista. E invece Dibba è messo lì per esagerare, per sparigliare, per riagguantare i delusi dai primi mesi del governo cambiamento. «Abbiamo perso un punto al mese. Con Dibba cercheremo di recuperare il terreno perduto», replica un cinquestelle a pochi metri dai colleghi del Carroccio.

Eppure questi ultimi non scherzano, sono infuriati e sostengono che «Dibba si dovrà dare una regolata. Altrimenti…». Altrimenti, cosa? «Se insiste con questi toni rischiamo di non fare nulla per i prossimi cinque mesi». La preoccupazione dei leghisti è che lo scontro Dibba versus Salvini potrebbe alla fine impantanare la marcia dell’esecutivo e condurre la legislatura allo stallo.

Ecco perché, secondo alcuni rumor raccolti fra Montecitorio e palazzo Madama, nei prossimi giorni i leghisti recapiteranno a Di Maio una lettera il cui contenuto suonerà così: «D’accordo la campagna elettorale, d’accordo il gioco delle parti, qui c’è un Paese che ribolle, che soffre. Gli imprenditori protestano, il ministro dell’economia parla di stagnazione. Diamoci una regolata, altrimenti finisce tutto…». Con una postilla finale: «Fermate il compagno Dibba».