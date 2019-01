“Se incontrate un muro, superatelo”: parola di Donald Trump (ma lo diceva agli studenti Usa nel 2004)

Subito i media anti-Trump hanno scatenato la loro ironia su questa apparente contraddizione: ma come, dicono, nel 2004 Donald Trump invitava gli studenti ad “attraversare i muri” e nel 2019 insiste per costruirne uno per impedire ai messicani (e non solo) di entrare in modo illegale negli Stati Uniti? È senza dubbio pazzo/matto/bugiardo (scegliere a piacimento).

Certo, nonostante Goethe scrivesse che “ogni cosa è una metafora”, il concetto di linguaggio figurato deve essere sfuggito ai comici democratici Usa, che a quato pare mostrano difficoltà serie nel distinguere il muro inteso come “situazione difficile”, cioè metaforico, e il muro inteso come misura per contrastare gli ingressi clandestini nel Paese. Cioè concreto.

Poi certo, resta una scelta discutibile e in tanti, anche tra i Repubblicani, non sono d’accordo. Si rivelerebbe inefficace, dicono. Come anche la metafora del muro non fosse proprio originale, ma di questi tempi sembra che si debba spiegare proprio tutto.