Pd modello Cgil: verso un accordo Zingaretti-Martina per salvare la baracca (e rottamare Renzi una volta per tutte)

Il cielo è plumbeo sopra il Pd. E Nicola Zingaretti, che ancora non è segretario, comincia a farsi un'idea di quante e quali saranno le "gatte da pelare" se e quando prenderà posto nella stanza dei bottoni al secondo piano del palazzone a Largo del Nazareno. E così, mentre deputati e senatori dem fanno spola tra Siracusa, per la staffetta democratica sulla nave Sea Watch, e Napoli, per rendere omaggio a Gino Sorbillo nel giorno della riapertura della sua pizzeria dopo l'attentato della scorsa settimana, il partito, nel torpore generale, si avvicina al giorno della convenzione nazionale, che decreterà i primi tre candidati votati dagli iscritti.

Il dibattito (surreale) su quali siano i dati reali, parecchie ore dopo la chiusura degli ultimi seggi, è il simbolo di un partito in totale crisi di nervi. Il capo della commissione congresso Gianni Dal Moro è chiuso a Roma alla ricerca di una sintesi. C'è chi dice che abbiamo votato 190mila persone, chi sostiene siano 160mila. Gli uomini di Zingaretti vedono il governatore del Lazio ad un passo dal 50 per cento (soglia che, a dirla tutta, ora non rappresenta alcun traguardo fondamentale, a differenza di quel che sarà alle primarie del 3 marzo), quelli di Martina considerano l'ex segretario molto vicino al suo sfidante. E intano Giachetti (in tandem con Anna Ascani) si gode la terza piazza, condannando Boccia, Corallo e Saladino al ruolo di comparse.

A proposito di caos, la candidatura del deputato romano, decisa in extremis, sta creando il panico in quella che una volta era considerata l'area renziana, fino a pochi mesi fa lo zoccolo duro del Pd, la stragrande maggioranza dei gruppi parlamentari. «Oggi - rivela una fonte vicina a quel che fu il Giglio Magico - ognuno viaggia per la sua strada. Chi con Martina, chi addirittura con Zingaretti. È ciò che ha voluto Renzi: siccome non posso vincere, siccome non posso più comandare, allora meglio bruciare tutto. Questo è stato il ragionamento dopo che è naufragata la candidatura di Minniti». E l'incendio, sibilano nei corridoi del Nazareno, è stato appiccato quando Luca Lotti ha pensato di poter diventare il deus ex machina dei renziani.

«Esattamente in quel momento - sottolinea la nostra fonte - Renzi ha deciso che, appoggiando Martina e cercando di far convergere sul suo nome il corpaccione della corrente, Lotti aveva strabordato». E così, anche grazie all'aiuto silenzioso di Maria Elena Boschi (e dei suoi fedelissimi), è arrivata l'accelerazione su Giachetti. Non è un caso che i risultati più favorevoli per l'ex candidato sindaco di Roma si siano registrati in Toscana, dove l'ex premier ha voluto mandare un messaggio molto preciso a quello che aveva sempre considerato il suo uomo più fedele, confezionando delle vittorie 'bulgare' per il tandem Giachetti-Ascani.