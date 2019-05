Dalla Diciotti alla Tav: ormai Toninelli è lo scudiero ufficiale di Salvini

È il Sancho Panza (senza panza) di Matteo Salvini, incapace di capire esattamente a quale squadra appartenga, come i bambini quando si buttano nel partitone dell’oratorio, in 300 contro 300 e l’importante è semplicemente riuscire a toccare palla. Anzi, a ben vedere, in questi mesi di governo il ministro Danilo Toninelli è stato l’unico vero sicario del ministro dell’inferno Matteo Salvini, colui che ha tentato con tutto se stesso di applicare davvero una logica politica a decisioni che logica non ne avevano. E infatti non ci è riuscito.

È stato, ad esempio, la faccia buona dei “porti chiusi”. Peccato che non gli abbia mai creduto nessuno. Innanzitutto perché i porti non sono mai stati chiusi (lo twittava il ministro Salvini, ma chiudere i porti con un tweet è roba da superpoteri, eh) e soprattutto rimarrà negli annali il faccia a faccia con Concita De Gregorio che gli chiede «lei ha firmato un decreto per la chiusura dei porti» e lui, come quando la professoressa ci becca in castagna, ci ha elegantemente spiegato che «non occorre firmare nessun decreto perché i porti italiani si aprono quando spetta all’Italia aprirli» cioè quando un’unità italiana ( dice lui Guardi Costiera o Marina Militare) interviene in una missione di soccorso. E lo dice fiero. Anzi, fierissimo. Come per chiudere la discussione Sea Watch che non battendo bandiera italiana non ha nessun diritto. È anche soddisfatto della sua risposta (falsa, contro qualsiasi diritto del mare). Peccato però che la nave Diciotti (quella per cui Salvini è indagato) fosse italiana, quindi il debolissimo ragionamento del buon Toninelli finisce in macerie. Ohibò. E sapete cosa diceva Toninelli della Diciotti? Che probabilmente tra i salvati dalla nave della marina militare italiana c’erano dei terroristi. Capito? Una nave italiana, militare, che imbarca i terroristi. Forti, ‘sti sovranisti difensori delle frontiere, eh?

Ma non è finita, questo è solo l’inizio. Sempre ieri Toninelli ha twittato tutto fiero un piccolo adesivo della nave Sea Watch in cui appariva la scritta “Pleasure Yacht”. Apriti cielo! Per Toninelli deve essere stata la stessa sensazione della mela caduta in testa a Newton: “Se tu, milionario, compri uno yacht, vai in navigazione per piacere, non per sostituirti alla Guardia Costiera libica o di altri Paesi”. Ha scritto tutto felice di avere scovato l’inghippo. E l’illuminazione di Toninelli deve essere sembrata tanto illuminante che anche il canale ufficiale del Movimento 5 Stelle l’ha subito ripresa con il solito discreto clamore. Solo Salvini è stato zitto: lui manda avanti Toninelli, evidentemente (anche a lui) gli viene da ridere. Poi qualcuno deve avergli fatto notare che in tutto il mondo le iscrizioni nei registri navali prevedono solo due categorie: barche commerciali o da diporto. Quindi la Sea Watch, che ovviamente non è una nave commerciale, è un "pleasure yacht", senza che questo pregiudichi in alcun modo la legittimità ad effettuare attività di ricerca e soccorso come per altro espressamente scritto nei documenti depositati presso il governo olandese, stato di cui batte bandiera. Sarebbe interessante dal ministro Toninelli, tra l’altro, nel malaugurato caso in cui si ritrovi mezzo annegato in mezzo al mare si rifiuti di essere salvato senza prima controllare i documenti di bordo. Una tragicommedia. A proposito: il ministro Toninelli ha avuto modo di vedere la Sea Watch III? Alla faccia dello yacht.