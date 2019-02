Il motore dell'innovazione manifatturiera? Il software industriale

La giornata si concluderà con una tavola rotonda che vedrà sul palco Calogero Maria Oddo, Professore di Biorobotica presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa; Mario Rapaccini, Professore di Ingegneria economico-gestionale presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Firenze; Mauro Galano, rappresentante WG Software Industriale di ANIE Automazione; Luca Flecchia, Data Driven Innovation P4I. L’obiettivo è di fornire un quadro concreto delle prospettive legate agli sviluppi di macchine e prodotti intelligenti applicati al mondo manifatturiero con particolare attenzione al ruolo delle soluzioni software.

Donald Wich, amministratore delegato di Messe Frankfurt Italia, ha dichiarato: «Messe Frankfurt con la fiera SPS Italia è stata tra le prime realtà a parlare di Industria 4.0 nel nostro Paese; da alcune edizioni la manifestazione è stata scelta dai player del digitale per presentare le soluzioni più avanzate per una produzione connessa, a testimonianza del ruolo fondamentale che i sistemi informativi hanno nell’evoluzione del manifatturiero e della fabbrica intelligente. Abbiamo quindi messo a disposizione di ANIE Automazione Gruppo Software le nostre competenze organizzative per creare un appuntamento qualificato che metta in luce i benefici derivanti dagli investimenti in infrastrutture IT, tematica attuale e fattore imprescindibile nella quarta rivoluzione industriale al centro di Forum Software Industriale». «ANIE Automazione anticipa le esigenze del mercato con questo evento dedicato al software industriale, layer abilitante per l’implementazione della trasformazione digitale delle imprese. L’accelerazione della dinamica tecnologica ne richiede una analoga proporzionale della conoscenza: ecco perché l’Associazione è da sempre coinvolta in attività e iniziative volte a favorire la formazione, la valorizzazione delle competenze tecnologiche, la divulgazione delle conoscenze, in particolare sui temi del Know How 4.0 e della digitalizzazione», ha sostenuto Fabrizio Scovenna, presidente ANIE Automazione.

Per Fabio Massimo Marchetti, Presidente del Gruppo di Lavoro Software Industriale di ANIE «Il Forum nasce da un’idea del Gruppo Software Industriale di ANIE Automazione come momento centrale di comunicazione con il mercato, dedicato a promuovere i benefici derivanti dall’utilizzo di soluzioni software avanzate attraverso le esperienze dei principali player del settore. In questo contesto nasce anche il progetto con gli Atenei toscani di creare un modello di calcolo del ROI per un investimento in software industriale che costituirà l’oggetto di un nuovo White Paper del Gruppo e che sarà realizzato a breve».