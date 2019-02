Ecco i cinque grandi business del futuro (e faranno miliardi a palate)

Soldi a palate anche per le flotte di taxi a guida autonoma, per il cambiamento più grande che abbia mai affrontato l’industria automobilistica e il mercato della mobilità in generale. I numeri? Entro il 2030 potrà valere 2 trilioni di dollari. Con la Tesla che fin d’ora è in pole position per dominare il mercato di domani grazie al controllo di tutta la filiera, dall’hardware alle auto elettriche a guida autonoma alle piattaforme di approvvigionamento.

La stampa 3D lo è già un business, ma quando tra pochi anni le stampanti saranno perfettamente funzionanti e avranno i prezzi di normali beni di consumo, l’industria manifatturiera calerà tutti i suoi assi, come oggi stanno già sta facendo Adidas e Carbon per la produzione delle scarpe sportive di domani. E la previsione economica è da pelle d’oca: 41 miliardi di dollari entro il 2020 valutati da ARK Investment Management. Che per McKinsey diventano quasi 500 miliardi di dollari entro il 2025.

Invece il CRISPR non è una merendina. Il Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, che possiamo tradurre con “brevi ripetizioni palindrome raggruppate e separate a intervalli regolari” è il nome che viene attribuito a una famiglia di segmenti di DNA contenenti brevi sequenze ripetute provenienti da virus, batteriofagi o plasmidi che in passato hanno attaccato il batterio. Nello specifico è l’editing del genoma, ossia un intervento di precisione che consente la correzione mirata di una sequenza di DNA. Per effettuarlo si usano delle proteine della classe delle nucleasi, che assomigliano a forbici molecolari capaci di tagliare il DNA nel punto desiderato. La tecnologia di editing più in voga è appunto chiamata CRISPR/Cas9, perché generalmente utilizza la proteina Cas9, ma per brevità viene indicata solo con la prima parte della sigla: CRISPR. Ma a prescindere dalle questioni ultra-tecniche, cosa vuol dire? Da un lato la rivoluzione delle cure mediche. Dall’altro lato, inevitabilmente, soldoni a palate! Perché, in pratica, il CRISPR è la tecnica che rivoluziona la modifica del genoma per tempistiche e costi. Attualmente sono 10mila le malattie genetiche conosciute di cui oggi sono curabili soltanto il 5% dei casi, ma lo sviluppo del CRISPR spalanca scenari straordinari per la cura, anche in aree correlate come l’agricoltura e i biocarburanti.